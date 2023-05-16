https://crimea.ria.ru/20230516/massovoe-otklyuchenie-chast-sevastopolya-na-tri-dnya-ostanetsya-bez-gaza-1128752984.html

Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газа

Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газа - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газа

Балаклава, семь пригородных сел и часть Севастополя с 17 мая на три дня останутся без газа. Об этом напоминает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T20:10

2023-05-16T20:10

2023-05-16T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Балаклава, семь пригородных сел и часть Севастополя с 17 мая на три дня останутся без газа. Об этом напоминает пресс-служба правительства города."Черноморнефтегаз" будет проводить плановые работы на газораспределительной станции. В связи с этим будет приостановлена подача. Регламентные работы необходимы для бесперебойного газоснабжения потребителей в дальнейшем", - говорится на сайте правительства.Так, в среду в 6:30 будет приостановлена подача природного газа на улице Шабалина (8-А) и Камышовое шоссе (43/1А). Далее, с 9:00 прекратится газоснабжение города Балаклава, населенных пунктов Первомайка, Черноречье, Хмельницкое, Штурмовое, Сахарная головка, Октябрь, ГРЭС, а также садовых товариществ "Черногорье", "Виктория-Балаклава", "Гавань", "Гранит", "Дергачи-1,2, 3, 4, 5", "Солнечная поляна", "Дружба", "Энергетик-5", "Вишенка", "Солнечный", "Горный", "Радар".Кроме того, не будет голубого топлива на севастопольских улицах Мореходная, Айландовая, Абрикосовая, Гранатная, Жидилова, Маршала Рыбалко, Горпищенко (106-136), Троицком проспекте, Обрывистом, Кипарисовом, Сливовом тупиках, в Килен-балке и на Лабораторном шоссе (33).Как сообщалось, в связи с плановыми работами по отключению газораспределительной станции от сетей и присоединению к газопроводу высокого давления отключены от снабжения семь сел под Евпаторией. Ориентировочно работы продлятся пять дней.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма на несколько дней отключат газОколо 20 улиц Симферополя на день останутся без светаСимферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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