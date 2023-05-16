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Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газа - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газа
Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газа - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газа
Балаклава, семь пригородных сел и часть Севастополя с 17 мая на три дня останутся без газа. Об этом напоминает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T20:10
2023-05-16T20:10
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Балаклава, семь пригородных сел и часть Севастополя с 17 мая на три дня останутся без газа. Об этом напоминает пресс-служба правительства города."Черноморнефтегаз" будет проводить плановые работы на газораспределительной станции. В связи с этим будет приостановлена подача. Регламентные работы необходимы для бесперебойного газоснабжения потребителей в дальнейшем", - говорится на сайте правительства.Так, в среду в 6:30 будет приостановлена подача природного газа на улице Шабалина (8-А) и Камышовое шоссе (43/1А). Далее, с 9:00 прекратится газоснабжение города Балаклава, населенных пунктов Первомайка, Черноречье, Хмельницкое, Штурмовое, Сахарная головка, Октябрь, ГРЭС, а также садовых товариществ "Черногорье", "Виктория-Балаклава", "Гавань", "Гранит", "Дергачи-1,2, 3, 4, 5", "Солнечная поляна", "Дружба", "Энергетик-5", "Вишенка", "Солнечный", "Горный", "Радар".Кроме того, не будет голубого топлива на севастопольских улицах Мореходная, Айландовая, Абрикосовая, Гранатная, Жидилова, Маршала Рыбалко, Горпищенко (106-136), Троицком проспекте, Обрывистом, Кипарисовом, Сливовом тупиках, в Килен-балке и на Лабораторном шоссе (33).Как сообщалось, в связи с плановыми работами по отключению газораспределительной станции от сетей и присоединению к газопроводу высокого давления отключены от снабжения семь сел под Евпаторией. Ориентировочно работы продлятся пять дней.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма на несколько дней отключат газОколо 20 улиц Симферополя на день останутся без светаСимферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды
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газ, газификация крыма, крым, новости крыма, севастополь, общество, жкх, жкх крыма и севастополя
Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газа

Балаклава, семь сел и часть Севастополя с 17 мая на три дня останутся без газа - власти

20:10 16.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Балаклава, семь пригородных сел и часть Севастополя с 17 мая на три дня останутся без газа. Об этом напоминает пресс-служба правительства города.
"Черноморнефтегаз" будет проводить плановые работы на газораспределительной станции. В связи с этим будет приостановлена подача. Регламентные работы необходимы для бесперебойного газоснабжения потребителей в дальнейшем", - говорится на сайте правительства.
Так, в среду в 6:30 будет приостановлена подача природного газа на улице Шабалина (8-А) и Камышовое шоссе (43/1А). Далее, с 9:00 прекратится газоснабжение города Балаклава, населенных пунктов Первомайка, Черноречье, Хмельницкое, Штурмовое, Сахарная головка, Октябрь, ГРЭС, а также садовых товариществ "Черногорье", "Виктория-Балаклава", "Гавань", "Гранит", "Дергачи-1,2, 3, 4, 5", "Солнечная поляна", "Дружба", "Энергетик-5", "Вишенка", "Солнечный", "Горный", "Радар".
Кроме того, не будет голубого топлива на севастопольских улицах Мореходная, Айландовая, Абрикосовая, Гранатная, Жидилова, Маршала Рыбалко, Горпищенко (106-136), Троицком проспекте, Обрывистом, Кипарисовом, Сливовом тупиках, в Килен-балке и на Лабораторном шоссе (33).
"Регламентные работы будут проводиться несколько дней, после чего "Севастопольгаз" будет поэтапно запускать подачу газа: с 19 мая по 20 мая в селах и частном секторе, с 19 по 21 мая - в Балаклаве", - уточнили в правительстве.
Как сообщалось, в связи с плановыми работами по отключению газораспределительной станции от сетей и присоединению к газопроводу высокого давления отключены от снабжения семь сел под Евпаторией. Ориентировочно работы продлятся пять дней.
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ГазГазификация КрымаКрымНовости КрымаСевастопольОбществоЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
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