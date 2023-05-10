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Около 20 улиц Симферополя на день останутся без света - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Около 20 улиц Симферополя на день останутся без света
Около 20 улиц Симферополя на день останутся без света - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Около 20 улиц Симферополя на день останутся без света
Около 20 улиц Симферополя в четверг останутся без энергоснабжения из-за планового ремонта на сетях. Об этом предупреждают в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T21:23
2023-05-10T21:23
крым
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
общество
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Около 20 улиц Симферополя в четверг останутся без энергоснабжения из-за планового ремонта на сетях. Об этом предупреждают в пресс-службе "Крымэнерго".Так, в зону отключения попадают улицы Ковыльная (2-59), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (1А-13), Трудовая (1/3-13), Винницкая (146-172, 13-23), Телефонный спуск (21), Связистов (131-174), Высотная/Бархатовой (90, 138-167), пер. Конечный (2-16), Петровская балка (318-340, 285-305), Производственная (6-56), Тарабукина (165-167), Второй Петровский проезд (1-3).Как сообщалось, в среду больше 20 улиц крымской столицы до вечера остались без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 улиц Симферополя останутся без света в среду - адресаНе влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭППрокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе
https://crimea.ria.ru/20230323/modernizatsiya-podstantsii-severnaya-v-krymu-chto-uzhe-sdelano-1127738948.html
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крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Около 20 улиц Симферополя на день останутся без света

Крымэнерго: около 20 улиц Симферополя в четверг останутся без света из-за ремонта

21:23 10.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Около 20 улиц Симферополя в четверг останутся без энергоснабжения из-за планового ремонта на сетях. Об этом предупреждают в пресс-службе "Крымэнерго".
"В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику", - сказано в сообщении компании.
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Так, в зону отключения попадают улицы Ковыльная (2-59), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (1А-13), Трудовая (1/3-13), Винницкая (146-172, 13-23), Телефонный спуск (21), Связистов (131-174), Высотная/Бархатовой (90, 138-167), пер. Конечный (2-16), Петровская балка (318-340, 285-305), Производственная (6-56), Тарабукина (165-167), Второй Петровский проезд (1-3).
Как сообщалось, в среду больше 20 улиц крымской столицы до вечера остались без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на сетях.
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