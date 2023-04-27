https://crimea.ria.ru/20230427/prokuratura-rk-proverit-prichinu-massovogo-otklyucheniya-sveta-v-simferopole-1128393054.html

Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе

Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе

Причины отключения более четырех тысяч абонентов Симферополя от электроснабжения проверит республиканская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T12:48

2023-04-27T12:48

2023-04-27T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Причины отключения более четырех тысяч абонентов Симферополя от электроснабжения проверит республиканская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Массовое отключение света в Симферополе произошло в четверг около 10:00 утра. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме.Уточняется, что в ходе мероприятий будет дана оценка деятельности контролирующих органов по соблюдению требований жилищно- коммунального законодательства. Кроме того, проверена периодичность выполнения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.Ход проведения ремонтных работ и возобновления подачи электроэнергии также взят на контроль крымской прокуратуры.В понедельник 24 апреля из-за технологического нарушения в Симферополе были обесточены 2 948 абонентов, а 22 апреля из-за технологического нарушения без света остались более полутора тысяч абонентов Феодосии. Днем ранее в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму больницу запитали по резервной схеме из-за аварии на ЛЭПДесятки тысяч крымчан остались без света – в чем причинаВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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