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Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе
Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе
Причины отключения более четырех тысяч абонентов Симферополя от электроснабжения проверит республиканская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T12:48
2023-04-27T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Причины отключения более четырех тысяч абонентов Симферополя от электроснабжения проверит республиканская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Массовое отключение света в Симферополе произошло в четверг около 10:00 утра. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме.Уточняется, что в ходе мероприятий будет дана оценка деятельности контролирующих органов по соблюдению требований жилищно- коммунального законодательства. Кроме того, проверена периодичность выполнения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.Ход проведения ремонтных работ и возобновления подачи электроэнергии также взят на контроль крымской прокуратуры.В понедельник 24 апреля из-за технологического нарушения в Симферополе были обесточены 2 948 абонентов, а 22 апреля из-за технологического нарушения без света остались более полутора тысяч абонентов Феодосии. Днем ранее в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму больницу запитали по резервной схеме из-за аварии на ЛЭПДесятки тысяч крымчан остались без света – в чем причинаВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света
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Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе

Прокуратура Крыма проверит причины отключения света для 4 тысяч абонентов в Симферополе

12:48 27.04.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Причины отключения более четырех тысяч абонентов Симферополя от электроснабжения проверит республиканская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Массовое отключение света в Симферополе произошло в четверг около 10:00 утра. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме.
"Прокуратура Республики Крым проводит проверку по факту ограничения в электроснабжении, в связи с чем приостановлена подача коммунальных услуг порядка 4 тысячам абонентов на территории Симферополя", – сообщили в надзорном ведомстве.
Уточняется, что в ходе мероприятий будет дана оценка деятельности контролирующих органов по соблюдению требований жилищно- коммунального законодательства. Кроме того, проверена периодичность выполнения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.
Ход проведения ремонтных работ и возобновления подачи электроэнергии также взят на контроль крымской прокуратуры.
В понедельник 24 апреля из-за технологического нарушения в Симферополе были обесточены 2 948 абонентов, а 22 апреля из-за технологического нарушения без света остались более полутора тысяч абонентов Феодосии. Днем ранее в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым.
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