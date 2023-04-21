https://crimea.ria.ru/20230421/v-krymenergo-nazvali-prichinu-masshtabnogo-otklyucheniya-sveta-1128301740.html

В "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света

В "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света - РИА Новости Крым, 21.04.2023

В "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света

Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Крыму и Севастополе, которые были отключены от электричества в пятницу днем. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T15:37

2023-04-21T15:37

2023-04-21T15:42

энергосистема крыма

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️СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Крыму и Севастополе, которые были отключены от электричества в пятницу днем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Крымэнерго".По информации специалистов предприятия, 21 апреля в 13:54 в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе без электричества остались Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и частично Балаклавский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветраАвария оставила без света несколько сел в КрымуВ Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причина

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2023

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