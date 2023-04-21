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Севастополь остался без света - что известно - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Севастополь остался без света - что известно
Севастополь остался без света - что известно - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Севастополь остался без света - что известно
Часть Севастополя в пятницу осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T14:31
2023-04-21T14:33
севастополь
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
происшествия
михаил развожаев
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Часть Севастополя в пятницу осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас без электрической энергии остались - Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и частично Балаклавский районы. Ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричестваБолее 20 улиц Симферополя останутся без света – причина и адресаРоссия обеспечила новые регионы газом, водой и светом – Хуснуллин
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РИА Новости Крым
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севастополь, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, происшествия, михаил развожаев, крым, новости крыма
Севастополь остался без света - что известно

Губернатор Развожаев: часть Севастополя в пятницу осталась без электричества

14:31 21.04.2023 (обновлено: 14:33 21.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Часть Севастополя в пятницу осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В магистральных электрических сетях высокого класса напряжения сработала защита АОН (Автоматическое отключение нагрузки). Энергетические компании города Севастополя занимаются восстановлением подачи электроснабжения потребителям", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас без электрической энергии остались - Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и частично Балаклавский районы. Ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено.
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СевастопольЭнергосистема КрымаОтключение электроэнергии в КрымуПроисшествияМихаил РазвожаевКрымНовости Крыма
 
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