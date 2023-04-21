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Севастополь остался без света - что известно
Севастополь остался без света - что известно - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Севастополь остался без света - что известно
Часть Севастополя в пятницу осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T14:31
2023-04-21T14:31
2023-04-21T14:33
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отключение электроэнергии в крыму
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Часть Севастополя в пятницу осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас без электрической энергии остались - Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и частично Балаклавский районы. Ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричестваБолее 20 улиц Симферополя останутся без света – причина и адресаРоссия обеспечила новые регионы газом, водой и светом – Хуснуллин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, происшествия, михаил развожаев, крым, новости крыма
Севастополь остался без света - что известно
Губернатор Развожаев: часть Севастополя в пятницу осталась без электричества
14:31 21.04.2023 (обновлено: 14:33 21.04.2023)