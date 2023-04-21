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Севастополь остался без света - что известно

Севастополь остался без света - что известно - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Севастополь остался без света - что известно

Часть Севастополя в пятницу осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T14:31

2023-04-21T14:31

2023-04-21T14:33

севастополь

энергосистема крыма

отключение электроэнергии в крыму

происшествия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Часть Севастополя в пятницу осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас без электрической энергии остались - Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и частично Балаклавский районы. Ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричестваБолее 20 улиц Симферополя останутся без света – причина и адресаРоссия обеспечила новые регионы газом, водой и светом – Хуснуллин

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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