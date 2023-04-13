https://crimea.ria.ru/20230413/bolee-20-ulits-simferopolya-ostanutsya-bez-sveta--prichina-i-adresa-1128163018.html

Более 20 улиц Симферополя останутся без света – причина и адреса

Более 20 улиц Симферополя останутся без света – причина и адреса - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Более 20 улиц Симферополя останутся без света – причина и адреса

Более 20 улиц Симферополя в пятницу останутся без света из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T19:06

2023-04-13T19:06

2023-04-13T19:06

отключение электроэнергии в крыму

крым

общество

городская среда

симферополь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя в пятницу останутся без света из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Так, в зону отключения попадают улицы Пушкина (№ 35, 44, 46), Авиационная (32, 58), Металлистов (58), Парижская (1-20), Поселковая (1-29) и одноименный переулок, Объездная (11), Стадионная (1-53), Южная (1-59), Каховская (1-14), Ковыльная (2-59, 84), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (4, 1А-13), Трудовая (1/3-13), Беспалова (85-122А), Кошевого (64-80/2, 85-105), Народная (53-101), Туркенича (19, 28-32), Декабристов (13-21А), Морозова (8-14, 19-23), Шполянская (12А-23), бульвар Франко (22-24).Накануне из-за планового ремонта было ограничено энергоснабжение более 20 улиц и почти 40 садовых товариществ в Симферополе, еще 36 тысяч абонентов были отключены в Бахчисарайском районе из-за аварии. Энергетики восстановили подачу света в обоих муниципалитетах.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки тысяч крымчан остались без света – в чем причинаСильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаБолее 1,5 тысяч жителей Керчи остались без света из-за аварии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, крым, общество, городская среда, симферополь, новости крыма