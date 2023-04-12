https://crimea.ria.ru/20230412/desyatki-tysyach-krymchan-ostalis-bez-sveta--v-chem-prichina-1128126882.html

Десятки тысяч крымчан остались без света – в чем причина

Десятки тысяч крымчан остались без света – в чем причина - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Десятки тысяч крымчан остались без света – в чем причина

Более 20 улиц Симферополя и почти 40 садовых товариществ остались без света из-за планового ремонта сетей, еще 36 тысяч абонентов были отключены в... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T09:37

2023-04-12T09:37

2023-04-12T09:40

крым

симферополь

бахчисарайский район

жкх

минжкх крыма

городская среда

общество

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223622_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_04504e6aaf792865e7ac8190f21d030d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя и почти 40 садовых товариществ остались без света из-за планового ремонта сетей, еще 36 тысяч абонентов были отключены в Бахчисарайском районе из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго"."В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов в Симферополе будут происходить отключения линий электропередачи по ряду адресов", - говорится в сообщении на сайте предприятия.Плановые отключения в СимферополеТакже ограничено энергоснабжение в садово-огородных товариществах микрорайона Каменка: "Яблоневый сад", "Нерудник", "Пневматика", "Элита", "Электормашевец", "Водник", "Луч", "Автомобилист", "Восход", "Здоровье", "Уют-1", "Ударник", "Трикотажник", "Вымпел", "Мелиоратор", "Лаванда", "Уют", "Колос", "Швейник", "Пчелка", "Химик" и другие.Авария в Бахчисарайском районеВ среду утром в результате аварийного отключения линии электропередачи 220 кВ были обесточены 35 946 абонентов в Бахчисарайском районе.Накануне в Керчи более 1,5 тысячи жителей остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Отключенная нагрузка составила 1303 кВт. В течение нескольких часов специалисты устранили аварию.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаБолее 1,5 тысяч жителей Керчи остались без света из-за аварииБолее 20 улиц Симферополя остались без света

https://crimea.ria.ru/20230411/v-simferopolskom-rayone-tri-sela-ostalis-bez-sveta-1128117795.html

крым

симферополь

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, бахчисарайский район, жкх, минжкх крыма, городская среда, общество, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, отключение электроэнергии в крыму