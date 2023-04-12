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Десятки тысяч крымчан остались без света – в чем причина
Десятки тысяч крымчан остались без света – в чем причина - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Десятки тысяч крымчан остались без света – в чем причина
Более 20 улиц Симферополя и почти 40 садовых товариществ остались без света из-за планового ремонта сетей, еще 36 тысяч абонентов были отключены в... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T09:37
2023-04-12T09:37
2023-04-12T09:40
крым
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новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя и почти 40 садовых товариществ остались без света из-за планового ремонта сетей, еще 36 тысяч абонентов были отключены в Бахчисарайском районе из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго"."В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов в Симферополе будут происходить отключения линий электропередачи по ряду адресов", - говорится в сообщении на сайте предприятия.Плановые отключения в СимферополеТакже ограничено энергоснабжение в садово-огородных товариществах микрорайона Каменка: "Яблоневый сад", "Нерудник", "Пневматика", "Элита", "Электормашевец", "Водник", "Луч", "Автомобилист", "Восход", "Здоровье", "Уют-1", "Ударник", "Трикотажник", "Вымпел", "Мелиоратор", "Лаванда", "Уют", "Колос", "Швейник", "Пчелка", "Химик" и другие.Авария в Бахчисарайском районеВ среду утром в результате аварийного отключения линии электропередачи 220 кВ были обесточены 35 946 абонентов в Бахчисарайском районе.Накануне в Керчи более 1,5 тысячи жителей остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Отключенная нагрузка составила 1303 кВт. В течение нескольких часов специалисты устранили аварию.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаБолее 1,5 тысяч жителей Керчи остались без света из-за аварииБолее 20 улиц Симферополя остались без света
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крым, симферополь, бахчисарайский район, жкх, минжкх крыма, городская среда, общество, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, отключение электроэнергии в крыму
Десятки тысяч крымчан остались без света – в чем причина
В Симферополе без света остались 20 улиц и микрорайон, в Бахчисарае – 36 тысяч человек
09:37 12.04.2023 (обновлено: 09:40 12.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя и почти 40 садовых товариществ остались без света из-за планового ремонта сетей, еще 36 тысяч абонентов были отключены в Бахчисарайском районе из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов в Симферополе будут происходить отключения линий электропередачи по ряду адресов", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Плановые отключения в Симферополе
Так, в зону отключения попали улицы Авиационная (32, 58), Металлистов (58), Парижская (1-20), Поселковая (1-29) и одноименный переулок, Объездная (11), Стадионная (1-53), Южная (1-59), Каховская (1-14), Ковыльная (2-59, 84), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (1А-13), Трудовая (1/3-13), Беспалова (85-122А), Кошевого (64-80/2, 85-105), Народная (53-101), Туркенича (19, 28-32).
Также ограничено энергоснабжение в садово-огородных товариществах микрорайона Каменка: "Яблоневый сад", "Нерудник", "Пневматика", "Элита", "Электормашевец", "Водник", "Луч", "Автомобилист", "Восход", "Здоровье", "Уют-1", "Ударник", "Трикотажник", "Вымпел", "Мелиоратор", "Лаванда", "Уют", "Колос", "Швейник", "Пчелка", "Химик" и другие.
Авария в Бахчисарайском районе
В среду утром в результате аварийного отключения линии электропередачи 220 кВ были обесточены 35 946 абонентов в Бахчисарайском районе.
"Отключенная нагрузка составила 9,8 МВт. Работники "Крымэнерго" оперативно устранили последствия аварии. В 06:16 энергоснабжение полностью восстановлено", - уточнили в предприятии.
Накануне в Керчи более 1,5 тысячи жителей остались без света из-за аварии
на линии электропередачи. Отключенная нагрузка составила 1303 кВт. В течение нескольких часов специалисты устранили аварию.
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