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Более 20 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Более 20 улиц Симферополя остались без света
Более 20 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Более 20 улиц Симферополя остались без света
Более 20 улиц Симферополя в понедельник остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T09:08
2023-04-10T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя в понедельник остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго"."В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отключения линий электропередачи по ряду адресов", - говорится в сообщении.Кроме того, не будет света на переулках Лавандовый (1), Поселковый (1-9) и тупике Поселковом (2-30).Ранее из-за аварии на сетях без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах Симферопольского района – Краснолесье, Мраморном, Добром, Пионерском, Андрусово, Заречном. Отключенная нагрузка составила 7 000 кВт. Энергетики в течение нескольких часов восстановили подачу ресурса.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветраВ Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причинаСела под Симферополем до среды остались без воды
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крым, симферополь, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, гуп рк "крымэнерго", новости крыма
Более 20 улиц Симферополя остались без света

"Крымэнерго": более 20 улиц Симферополя в понедельник остались без света из-за ремонта

09:08 10.04.2023 (обновлено: 09:11 10.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРанняя весна в Крыму
Ранняя весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя в понедельник остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго".
"В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отключения линий электропередачи по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, в зону отключения попали улица Пушкина (36, 42/2-46), Желябова (50, 52), проспект Кирова (2), Козлова (1, 3), Объездная (6, 11), Куйбышева (217, 227), Авиационная (32, 58), Металлистов (58), Парижская (1-20), Поселковая (1-29), Стадионная (1-53), Южная (1-59), Каховская (1-14), Ковыльная (3-59), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (1-4), Трудовая (1/3-13), Беспалова (85-122А), Кошевого (64-80/2, 85-105), Народная (53-101), Туркенича (19, 28-32).
Кроме того, не будет света на переулках Лавандовый (1), Поселковый (1-9) и тупике Поселковом (2-30).
Ранее из-за аварии на сетях без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах Симферопольского района – Краснолесье, Мраморном, Добром, Пионерском, Андрусово, Заречном. Отключенная нагрузка составила 7 000 кВт. Энергетики в течение нескольких часов восстановили подачу ресурса.
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