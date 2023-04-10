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Более 20 улиц Симферополя остались без света

Более 20 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Более 20 улиц Симферополя остались без света

Более 20 улиц Симферополя в понедельник остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T09:08

2023-04-10T09:08

2023-04-10T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя в понедельник остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго"."В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отключения линий электропередачи по ряду адресов", - говорится в сообщении.Кроме того, не будет света на переулках Лавандовый (1), Поселковый (1-9) и тупике Поселковом (2-30).Ранее из-за аварии на сетях без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах Симферопольского района – Краснолесье, Мраморном, Добром, Пионерском, Андрусово, Заречном. Отключенная нагрузка составила 7 000 кВт. Энергетики в течение нескольких часов восстановили подачу ресурса.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветраВ Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причинаСела под Симферополем до среды остались без воды

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2023

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крым, симферополь, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, гуп рк "крымэнерго", новости крыма