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Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов
Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов
В Крыму во вторник из-за аварии без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах Симферопольского района – специалисты ведут восстановительные... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T12:12
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СИМФЕРПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник из-за аварии без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах Симферопольского района – специалисты ведут восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Специалисты "Крымэнерго" уже приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветраВ Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причинаСела под Симферополем до среды остались без воды
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крым, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов

В Крыму из-за аварии без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах

12:12 04.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия в Крыму
Высоковольтная линия в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник из-за аварии без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах Симферопольского района – специалисты ведут восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"4 апреля в 10:55 в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были обесточены 3 024 абонента в с. Краснолесье, с. Мраморном, с. Добром, с. Пионерском, с. Андрусово, с. Заречном. Отключенная нагрузка составила 7 000 кВт", – говорится в сообщении.
Специалисты "Крымэнерго" уже приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.
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