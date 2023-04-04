https://crimea.ria.ru/20230404/avariya-na-setyakh-v-krymu-obestocheny-bolee-trekh-tysyach-abonentov-1127967226.html

Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов

Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов

В Крыму во вторник из-за аварии без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах Симферопольского района – специалисты ведут восстановительные... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T12:12

2023-04-04T12:12

2023-04-04T12:12

крым

симферопольский район

гуп рк "крымэнерго"

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/16/1118969760_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ff1fc7526e1dd68fcfea6ff76cfb72c.jpg

СИМФЕРПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник из-за аварии без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах Симферопольского района – специалисты ведут восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Специалисты "Крымэнерго" уже приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветраВ Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причинаСела под Симферополем до среды остались без воды

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма