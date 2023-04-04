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Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов
Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов
В Крыму во вторник из-за аварии без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах Симферопольского района – специалисты ведут восстановительные... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T12:12
2023-04-04T12:12
2023-04-04T12:12
крым
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
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СИМФЕРПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник из-за аварии без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах Симферопольского района – специалисты ведут восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Специалисты "Крымэнерго" уже приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветраВ Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причинаСела под Симферополем до среды остались без воды
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов
В Крыму из-за аварии без света остались более трех тысяч абонентов в шести селах