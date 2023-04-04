https://crimea.ria.ru/20230404/sela-pod-simferopolem-do-sredy-ostalis-bez-vody-1127963102.html

Села под Симферополем до среды остались без воды

Села под Симферополем до среды остались без воды - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Села под Симферополем до среды остались без воды

Часть Симферопольского района до среды останется без водоснабжения, также во вторник воды не будет еще в трех муниципалитетах Крыма, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T10:15

2023-04-04T10:15

2023-04-04T10:15

крым

симферопольский район

алушта

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СИМФЕРОЛПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Часть Симферопольского района до среды останется без водоснабжения, также во вторник воды не будет еще в трех муниципалитетах Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения в Симферопольском районеПо данным предприятия, в Симферопольском районе до шести часов утра 5 апреля перебои с водой ожидают жителей села Мирное, садового товарищества "Дзержинец", квартал Богдановка.Абонентов обещают обеспечить привозной водой: в Богдановке с 9 до 11 часов утра машину поставят по улице Строительной, 2; с 11.30 до 13.30 - по Стадионной, 12; с 14 до 16 часов - по Стадионной ,16.В границах СТ "Дзержинец" с 9 до 11 часов подвоз организуют по адресу ул. Мира, 18 и по Ягодной, 20; с 11.30 до 13.30 - по ул. Чайная, 189; с 11.10 до часу дня - по Таврической, 36. с 14 до 16 часов воду можно набрать из водовозки, которая будет стоять на ул. Рыбачьей, 64. С 13.10 до 15 часов - на ул. Клубничной, 28.Отключения по КрымуТакже 4 апреля до 17 часов воды не будет в Феодосийском селе Солнечное и в Старом Крыму по улицам Чапаева, и частично 12 Апреля.В Бахчисарайском селе Долинное также отключение до пяти часов вечера.Алуштинское село Изобильное частично без воды до 13 часов, в Приветном до пяти часов вечера не будет воды по улицам К. Маркса, 1-3, Горького, 37-47, Ленина и в Заводском переулке.По данным "Вода Крыма", всего за март проведено более 3,5 тыс. ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Предприятие увеличило зону обслуживания. С 27 марта Белогорский филиал обслуживает поселок Советский, села Варваровку и Марково Краснофлотского сельского совета.Читайте также на РИА Новости Крым:Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища КрымаКак всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязиТысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берег

https://crimea.ria.ru/20230401/v-sele-pod-simferopolem-dvoe-sutok-ne-budet-vody-1127918543.html

крым

симферопольский район

алушта

феодосия

бахчисарайский район

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