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Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища Крыма
Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища Крыма
В течение марта суммарный объем воды в водохранилищах Крыма пополнился почти на 8 миллионов кубометров, их заполняемость составляет от 60 до 95%. Об этом... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T20:12
2023-04-03T20:12
2023-04-03T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В течение марта суммарный объем воды в водохранилищах Крыма пополнился почти на 8 миллионов кубометров, их заполняемость составляет от 60 до 95%. Об этом говорится в обзоре гидрометцентра республики.Приток воды в водохранилища в марте составил: Белогорское – 9,8 млн "кубов", Симферопольское — 2,1, Счастливенское – 3,5, Партизанское – 2,5, Чернореченское – 11,1 млн.Как уточнили в гидрометцентре, заполняемость Тайганского (Белогорский район), Изобильненского (Алушта) и Загорского (Бахчисарайский район) водохранилищ превышает 90%.Симферопольское и Белогорское водохранилища заполнены на 80%, Чернореченское (Севастополь) – на 78%, Аянское и Партизанское (Симферопольский район) – на 77% и 59% соответственно.При этом специалисты отметили, что март в Крыму был теплым и сухим, со значительным недобором осадков. Так, в горах выпала только половина месячной нормы, в бассейнах рек северного предгорья и ЮБК – 33-53% от нормы.На территории речных бассейнов рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу и Су-Индол осадков выпало от 5 до 23% от нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти регионаУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в КрымуВода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО
https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-zakonservirovali-postroennye-po-ftsp-tri-artezianskikh-vodozabora-1125278282.html
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, водохранилища крыма, крым, новости, новости крыма, крымский гидрометцентр
Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища Крыма
Гидрометцентр: заполняемость водохранилищ Крыма составляет от 60 до 95%
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В течение марта суммарный объем воды в водохранилищах Крыма пополнился почти на 8 миллионов кубометров, их заполняемость составляет от 60 до 95%. Об этом говорится в обзоре гидрометцентра республики.
"К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 178,3 млн кубометров, что на 7,8 млн кубометров больше, чем месяц назад", – констатируют синоптики.
Приток воды в водохранилища в марте составил: Белогорское – 9,8 млн "кубов", Симферопольское — 2,1, Счастливенское – 3,5, Партизанское – 2,5, Чернореченское – 11,1 млн.
Как уточнили в гидрометцентре, заполняемость Тайганского (Белогорский район), Изобильненского (Алушта) и Загорского (Бахчисарайский район) водохранилищ превышает 90%.
Симферопольское и Белогорское водохранилища заполнены на 80%, Чернореченское (Севастополь) – на 78%, Аянское и Партизанское (Симферопольский район) – на 77% и 59% соответственно.
При этом специалисты отметили, что март в Крыму был теплым и сухим, со значительным недобором осадков. Так, в горах выпала только половина месячной нормы, в бассейнах рек северного предгорья и ЮБК – 33-53% от нормы.
На территории речных бассейнов рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу и Су-Индол осадков выпало от 5 до 23% от нормы.
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