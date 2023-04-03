https://crimea.ria.ru/20230403/plyus-8-mln-kubometrov-naskolko-zapolneny-vodokhranilischa-kryma-1127943153.html

Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища Крыма

Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища Крыма

В течение марта суммарный объем воды в водохранилищах Крыма пополнился почти на 8 миллионов кубометров, их заполняемость составляет от 60 до 95%. Об этом... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T20:12

2023-04-03T20:12

2023-04-03T20:12

вода в крыму

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крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В течение марта суммарный объем воды в водохранилищах Крыма пополнился почти на 8 миллионов кубометров, их заполняемость составляет от 60 до 95%. Об этом говорится в обзоре гидрометцентра республики.Приток воды в водохранилища в марте составил: Белогорское – 9,8 млн "кубов", Симферопольское — 2,1, Счастливенское – 3,5, Партизанское – 2,5, Чернореченское – 11,1 млн.Как уточнили в гидрометцентре, заполняемость Тайганского (Белогорский район), Изобильненского (Алушта) и Загорского (Бахчисарайский район) водохранилищ превышает 90%.Симферопольское и Белогорское водохранилища заполнены на 80%, Чернореченское (Севастополь) – на 78%, Аянское и Партизанское (Симферопольский район) – на 77% и 59% соответственно.При этом специалисты отметили, что март в Крыму был теплым и сухим, со значительным недобором осадков. Так, в горах выпала только половина месячной нормы, в бассейнах рек северного предгорья и ЮБК – 33-53% от нормы.На территории речных бассейнов рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу и Су-Индол осадков выпало от 5 до 23% от нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти регионаУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в КрымуВода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО

https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-zakonservirovali-postroennye-po-ftsp-tri-artezianskikh-vodozabora-1125278282.html

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