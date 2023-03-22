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Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона
Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона
Херсонские фермеры в этом году получат бесплатно воду для поливов. Об этом в среду сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T20:16
2023-03-22T20:16
сельское хозяйство
новые регионы россии
экономика
андрей алексеенко
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Херсонские фермеры в этом году получат бесплатно воду для поливов. Об этом в среду сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. Вода на ХерсонщинеПо его словам, каналы и насосные станции области в украинский период не обслуживались и не ремонтировались десятилетиями, кроме того, из-за обстрелов инфраструктуры в 15- километровой зоне есть серьезные повреждения. В этой связи власти региона запланировали полное восстановление уникальной советской системы орошения, на эти работы правительством области первоначально уже выделено 92 млн руб.Полив полей в КрымуВ среду глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские фермеры получат воду для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу. По словам главы региона, пуск воды из Северо-Крымского канала намечен на апрель. Сейчас идет заполнение магистрального канала до перегораживающего сооружения в Красноперекопском районе.Накануне глава правительства РК Юрий Гоцанюк сообщил, что по предварительным оценкам площадь орошения по госсистемам в этом году превысит 44 тысяч га, из них от Северо-Крымского канала – 38 тысяч га. Объем запланированной водоподачи составляет 264 млн кубических метров воды, в том числе около 245 млн "кубов" по системе Северо-Крымского канала.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВОКрымские аграрии начнут осваивать непаханые землиНа чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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сельское хозяйство, новые регионы россии, экономика, андрей алексеенко, россия, новости
Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона

Правительство Херсонской области: в этом году фермеров обеспечат бесплатной водой

20:16 22.03.2023
 
© Министерство сельского хозяйства КрымаПолив семян сахарной свеклы
Полив семян сахарной свеклы
© Министерство сельского хозяйства Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Херсонские фермеры в этом году получат бесплатно воду для поливов. Об этом в среду сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

Вода на Херсонщине

"При украинской власти фермеры Херсонщины платили за каждый орошаемый гектар до 5 тыс. гривен - откровенно грабительскую цену. Сегодня ситуация абсолютно другая. Электроэнергией и газом наши хозяйства пользуются бесплатно. Вода для орошения полей тоже будет подана бесплатно и вовремя", - написал чиновник в своем Telegram-канале.
По его словам, каналы и насосные станции области в украинский период не обслуживались и не ремонтировались десятилетиями, кроме того, из-за обстрелов инфраструктуры в 15- километровой зоне есть серьезные повреждения. В этой связи власти региона запланировали полное восстановление уникальной советской системы орошения, на эти работы правительством области первоначально уже выделено 92 млн руб.

Полив полей в Крыму

В среду глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские фермеры получат воду для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу.
По словам главы региона, пуск воды из Северо-Крымского канала намечен на апрель. Сейчас идет заполнение магистрального канала до перегораживающего сооружения в Красноперекопском районе.
Накануне глава правительства РК Юрий Гоцанюк сообщил, что по предварительным оценкам площадь орошения по госсистемам в этом году превысит 44 тысяч га, из них от Северо-Крымского канала – 38 тысяч га. Объем запланированной водоподачи составляет 264 млн кубических метров воды, в том числе около 245 млн "кубов" по системе Северо-Крымского канала.
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Сельское хозяйствоНовые регионы РоссииЭкономикаАндрей АлексеенкоРоссияНовости
 
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