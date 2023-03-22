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Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО
Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО
Крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T12:56
2023-03-22T12:56
2023-03-22T12:56
сергей аксенов
северо-крымский канал
вода в крыму
крым
сельское хозяйство
экономика
водное хозяйство крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В настоящее время продолжается прием заявок от водопользователей, которые планируют полив в этом сезоне, добавил Аксенов.Воду подадут в апрелеПо словам главы региона, пуск воды из Северо-Крымского канала намечен на апрель. Сейчас идет заполнение магистрального канала до перегораживающего сооружения в Красноперекопском районе."Все работы, в том числе очистка каналов, ремонт гидротехнических сооружений и другие, ведутся в соответствии с графиком", – добавил Аксенов и подчеркнул, что особое внимание было уделено противопаводковым мероприятиям. В частности удалось снизить скорость движения воды и ее уровень. Рисков подтопления прилегающих к каналу территорий нет, резюмировал он.Накануне глава правительства РК Юрий Гоцанюк сообщил, что по предварительным оценкам площадь орошения по госсистемам в этом году превысит 44 тысяч га, из них от Северо-Крымского канала – 38 тысяч га. Объем запланированной водоподачи составляет 264 млн кубических метров воды, в том числе около 245 млн "кубов" по системе Северо-Крымского канала.По информации зампредседателя Госкомводхоза РК Альберта Кангиева, от аграриев поступило 299 заявок на подачу воды. Из них 206 будут получать ее из Северо-Крымского канала, в том числе 13 производителей риса.Качественные показатели днепровской воды позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд.Сезон будет успешным18 марта официальный представитель врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что этот сезон будет более продуктивным, так как русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.Ремонтно-восстановительные и уходовые работы как по головному магистральному Северо-Крымскому каналу, так и по межхозяйственной оросительный сети, проводились с прошлого года. В частности, были отремонтированы 28 насосных станций из 72 задействованных в мелиорации. Необходимые ремонтные работы проведены на 84 насосных агрегатах. Обслужены 97 гидротехнических сооружений различного назначения.На поддержку мелиоративного комплекса в бюджете Крыма предусмотрено 136 млн рублей. Годом ранее на эти цели израсходовали 17 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
https://crimea.ria.ru/20230314/kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-podache-vody-na-polya-1127537728.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, северо-крымский канал, вода в крыму, крым, сельское хозяйство, экономика, водное хозяйство крыма, новости крыма
Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО
Аксенов: крымские фермеры получат воду из Днепра по ценам ниже средних по ЮФО
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Стоимость днепровской воды для крымских фермеров будет ниже средней, по сравнению с другими регионами Южного федерального округа", – написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время продолжается прием заявок от водопользователей, которые планируют полив в этом сезоне, добавил Аксенов.
Воду подадут в апреле
По словам главы региона, пуск воды из Северо-Крымского канала намечен на апрель. Сейчас идет заполнение магистрального канала до перегораживающего сооружения в Красноперекопском районе.
"Все работы, в том числе очистка каналов, ремонт гидротехнических сооружений и другие, ведутся в соответствии с графиком", – добавил Аксенов и подчеркнул, что особое внимание было уделено противопаводковым мероприятиям. В частности удалось снизить скорость движения воды и ее уровень. Рисков подтопления прилегающих к каналу территорий нет, резюмировал он.
Накануне глава правительства РК Юрий Гоцанюк сообщил, что по предварительным оценкам площадь орошения по госсистемам в этом году превысит 44 тысяч га
, из них от Северо-Крымского канала – 38 тысяч га. Объем запланированной водоподачи составляет 264 млн кубических метров воды, в том числе около 245 млн "кубов" по системе Северо-Крымского канала.
По информации зампредседателя Госкомводхоза РК Альберта Кангиева, от аграриев поступило 299 заявок на подачу воды. Из них 206 будут получать ее из Северо-Крымского канала, в том числе 13 производителей риса.
Качественные показатели днепровской воды
позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд.
Сезон будет успешным
18 марта официальный представитель врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что этот сезон будет более продуктивным, так как русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.
Ремонтно-восстановительные и уходовые работы как по головному магистральному Северо-Крымскому каналу, так и по межхозяйственной оросительный сети, проводились с прошлого года. В частности, были отремонтированы 28 насосных станций из 72 задействованных в мелиорации. Необходимые ремонтные работы проведены на 84 насосных агрегатах. Обслужены 97 гидротехнических сооружений различного назначения.
На поддержку мелиоративного комплекса в бюджете Крыма предусмотрено 136 млн рублей. Годом ранее на эти цели израсходовали 17 млн рублей.
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