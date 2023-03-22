Рейтинг@Mail.ru
Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230322/voda-iz-dnepra-dlya-kryma-budet-deshevle-chem-v-srednem-po-yufo-1127696014.html
Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО
Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО
Крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T12:56
2023-03-22T12:56
сергей аксенов
северо-крымский канал
вода в крыму
крым
сельское хозяйство
экономика
водное хозяйство крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119746718_0:43:1620:954_1920x0_80_0_0_16bc1ed713b5d22bac40f1fa305baa74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В настоящее время продолжается прием заявок от водопользователей, которые планируют полив в этом сезоне, добавил Аксенов.Воду подадут в апрелеПо словам главы региона, пуск воды из Северо-Крымского канала намечен на апрель. Сейчас идет заполнение магистрального канала до перегораживающего сооружения в Красноперекопском районе."Все работы, в том числе очистка каналов, ремонт гидротехнических сооружений и другие, ведутся в соответствии с графиком", – добавил Аксенов и подчеркнул, что особое внимание было уделено противопаводковым мероприятиям. В частности удалось снизить скорость движения воды и ее уровень. Рисков подтопления прилегающих к каналу территорий нет, резюмировал он.Накануне глава правительства РК Юрий Гоцанюк сообщил, что по предварительным оценкам площадь орошения по госсистемам в этом году превысит 44 тысяч га, из них от Северо-Крымского канала – 38 тысяч га. Объем запланированной водоподачи составляет 264 млн кубических метров воды, в том числе около 245 млн "кубов" по системе Северо-Крымского канала.По информации зампредседателя Госкомводхоза РК Альберта Кангиева, от аграриев поступило 299 заявок на подачу воды. Из них 206 будут получать ее из Северо-Крымского канала, в том числе 13 производителей риса.Качественные показатели днепровской воды позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд.Сезон будет успешным18 марта официальный представитель врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что этот сезон будет более продуктивным, так как русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.Ремонтно-восстановительные и уходовые работы как по головному магистральному Северо-Крымскому каналу, так и по межхозяйственной оросительный сети, проводились с прошлого года. В частности, были отремонтированы 28 насосных станций из 72 задействованных в мелиорации. Необходимые ремонтные работы проведены на 84 насосных агрегатах. Обслужены 97 гидротехнических сооружений различного назначения.На поддержку мелиоративного комплекса в бюджете Крыма предусмотрено 136 млн рублей. Годом ранее на эти цели израсходовали 17 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
https://crimea.ria.ru/20230314/kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-podache-vody-na-polya-1127537728.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119746718_6:0:1446:1080_1920x0_80_0_0_e72c8d58e6a56f3cd9dc7f56f1ffc0bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, северо-крымский канал, вода в крыму, крым, сельское хозяйство, экономика, водное хозяйство крыма, новости крыма
Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО

Аксенов: крымские фермеры получат воду из Днепра по ценам ниже средних по ЮФО

12:56 22.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Стоимость днепровской воды для крымских фермеров будет ниже средней, по сравнению с другими регионами Южного федерального округа", – написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время продолжается прием заявок от водопользователей, которые планируют полив в этом сезоне, добавил Аксенов.

Воду подадут в апреле

По словам главы региона, пуск воды из Северо-Крымского канала намечен на апрель. Сейчас идет заполнение магистрального канала до перегораживающего сооружения в Красноперекопском районе.
"Все работы, в том числе очистка каналов, ремонт гидротехнических сооружений и другие, ведутся в соответствии с графиком", – добавил Аксенов и подчеркнул, что особое внимание было уделено противопаводковым мероприятиям. В частности удалось снизить скорость движения воды и ее уровень. Рисков подтопления прилегающих к каналу территорий нет, резюмировал он.
Накануне глава правительства РК Юрий Гоцанюк сообщил, что по предварительным оценкам площадь орошения по госсистемам в этом году превысит 44 тысяч га, из них от Северо-Крымского канала – 38 тысяч га. Объем запланированной водоподачи составляет 264 млн кубических метров воды, в том числе около 245 млн "кубов" по системе Северо-Крымского канала.
По информации зампредседателя Госкомводхоза РК Альберта Кангиева, от аграриев поступило 299 заявок на подачу воды. Из них 206 будут получать ее из Северо-Крымского канала, в том числе 13 производителей риса.
Качественные показатели днепровской воды позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд.
Как Северо-Крымский канал готовят к подаче воды на поля - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
14 марта, 19:22
Как Северо-Крымский канал готовят к подаче воды на поля

Сезон будет успешным

18 марта официальный представитель врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что этот сезон будет более продуктивным, так как русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.
Ремонтно-восстановительные и уходовые работы как по головному магистральному Северо-Крымскому каналу, так и по межхозяйственной оросительный сети, проводились с прошлого года. В частности, были отремонтированы 28 насосных станций из 72 задействованных в мелиорации. Необходимые ремонтные работы проведены на 84 насосных агрегатах. Обслужены 97 гидротехнических сооружений различного назначения.
На поддержку мелиоративного комплекса в бюджете Крыма предусмотрено 136 млн рублей. Годом ранее на эти цели израсходовали 17 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт
Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
Сергей АксеновСеверо-Крымский каналВода в КрымуКрымСельское хозяйствоЭкономикаВодное хозяйство КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
13:13Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков
12:56Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО
12:45Из Краснодара в Крым за два часа: когда достроят новую дорогу
12:35Вернут ли в Крым скифское золото
11:22Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
11:13Часть Крыма в среду без воды из-за ремонтов
11:07Шаг к эскалации - посольство РФ о поставках снарядов с ураном Киеву
11:05Работа паромной переправы и погода: обстановка в Керченском проливе
11:01Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
10:28Хакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе
10:05Вывод конфликта на другую орбиту: Захарова о поставках оружия с ураном
09:41Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море
09:26В МИД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия с ураном
09:19Британия может начать "войну до последнего европейца" – Володин
08:45Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураном
08:45Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского
08:21Севастополь к лету украсят морскими символами из цветов
08:16Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь
07:39Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам
Лента новостейМолния