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Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО

Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО

Крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T12:56

2023-03-22T12:56

2023-03-22T12:56

сергей аксенов

северо-крымский канал

вода в крыму

крым

сельское хозяйство

экономика

водное хозяйство крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В настоящее время продолжается прием заявок от водопользователей, которые планируют полив в этом сезоне, добавил Аксенов.Воду подадут в апрелеПо словам главы региона, пуск воды из Северо-Крымского канала намечен на апрель. Сейчас идет заполнение магистрального канала до перегораживающего сооружения в Красноперекопском районе."Все работы, в том числе очистка каналов, ремонт гидротехнических сооружений и другие, ведутся в соответствии с графиком", – добавил Аксенов и подчеркнул, что особое внимание было уделено противопаводковым мероприятиям. В частности удалось снизить скорость движения воды и ее уровень. Рисков подтопления прилегающих к каналу территорий нет, резюмировал он.Накануне глава правительства РК Юрий Гоцанюк сообщил, что по предварительным оценкам площадь орошения по госсистемам в этом году превысит 44 тысяч га, из них от Северо-Крымского канала – 38 тысяч га. Объем запланированной водоподачи составляет 264 млн кубических метров воды, в том числе около 245 млн "кубов" по системе Северо-Крымского канала.По информации зампредседателя Госкомводхоза РК Альберта Кангиева, от аграриев поступило 299 заявок на подачу воды. Из них 206 будут получать ее из Северо-Крымского канала, в том числе 13 производителей риса.Качественные показатели днепровской воды позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд.Сезон будет успешным18 марта официальный представитель врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что этот сезон будет более продуктивным, так как русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.Ремонтно-восстановительные и уходовые работы как по головному магистральному Северо-Крымскому каналу, так и по межхозяйственной оросительный сети, проводились с прошлого года. В частности, были отремонтированы 28 насосных станций из 72 задействованных в мелиорации. Необходимые ремонтные работы проведены на 84 насосных агрегатах. Обслужены 97 гидротехнических сооружений различного назначения.На поддержку мелиоративного комплекса в бюджете Крыма предусмотрено 136 млн рублей. Годом ранее на эти цели израсходовали 17 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

https://crimea.ria.ru/20230314/kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-podache-vody-na-polya-1127537728.html

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сергей аксенов, северо-крымский канал, вода в крыму, крым, сельское хозяйство, экономика, водное хозяйство крыма, новости крыма