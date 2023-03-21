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Площадь орошения полей Крыма в этом году превысит 44 тысячи гектаров

Площадь орошения полей Крыма в этом году превысит 44 тысячи гектаров - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Площадь орошения полей Крыма в этом году превысит 44 тысячи гектаров

Площадь орошения полей и садов в Крыму в этом году превысит 44 тысячи гектаров, в том числе более 38 тысяч гектаров при помощи Северо-Крымского канала. Об этом... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T13:18

2023-03-21T13:18

2023-03-21T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Площадь орошения полей и садов в Крыму в этом году превысит 44 тысячи гектаров, в том числе более 38 тысяч гектаров при помощи Северо-Крымского канала. Об этом сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк после заседания под руководством главы Крыма Сергея Аксенова.Глава правительства уточнил, что вода начнет поступать на поля и сады аграриев уже в середине апреля.В субботу 18 марта официальный представитель врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко в комментарии РИА Новости Крым сообщил о пуске воды по СКК на Крымский полуостров. Он выразил уверенность, что этот сезон будет более продуктивным, так как в межсезонье русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.Ранее зампредседателя Госкомводхоза РК Альберт Кангиев сообщал, что на полив сельхоз угодий будет направлено почти 500 млн кубометров воды. По данным комитета на середину марта от аграриев поступило 299 заявок на подачу воды. Из них 206 будут получать ее из Северо-Крымского канала, в том числе 13 производителей риса.По информации советника председателя Госкомводхоза РК Романа Захарова, ремонтно-восстановительные и уходовые работы как по головному магистральному Северо-Крымскому каналу, так и по межхозяйственной оросительный сети, проводились с прошлого года.В частности, были отремонтированы 28 насосных станций из 72 задействованных в мелиорации. Необходимые ремонтные работы проведены на 84 насосных агрегатах. Обслужены 97 гидротехнических сооружений различного назначения, в том числе перегораживающие плуги, подпорные и регулирующие механизмы.На поддержку мелиоративного комплекса в бюджете Крыма предусмотрено 136 млн рублей. Годом ранее на эти цели израсходовали 17 млн рублей.По мнению и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей Ольге Соловьевой, качественные показатели днепровской воды из Северо-Крымского канала позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

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