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На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области

На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.03.2023

На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области

Запорожские аграрии обеспечены сельскохозяйственной техникой, которая сейчас задействована в посевной кампании, а проблема нехватки запчастей для обслуживания и РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T18:46

2023-03-12T18:46

2023-03-12T18:46

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мелитопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Запорожские аграрии обеспечены сельскохозяйственной техникой, которая сейчас задействована в посевной кампании, а проблема нехватки запчастей для обслуживания и ремонта иностранных сельхозмашин в регионе практически решена. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.Помощь МинсельхозаПо словам Сигуты, в связи с попытками вывоза на Украину похищенной сельхозтехники, которые были зафиксированы ранее, в регионе действует распоряжение о не вывозе техники. Кроме того, Запорожская область получила помощь от Минсельхоза.Вопрос с запчастями решенТакже, по его словам, в регионе практически решен вопрос нехватки запчастей для обслуживания сельхозмашин иностранного производства, которых в регионе много еще с украинского периода.Запрет на вывоз сельхозтехники из Запорожской области действует по аналогии с херсонским запретом, по которому техника не может покидать регион и должна быть использована только на его территории. Данные запреты в областях введены до особого распоряжения. Ранее сообщалось что более полутысячи запорожских агрохозяйств получили в этом году субсидии на посевную компанию. Читайте также на РИА Новости КрымМелитопольский район накормит Россию черешнейКак херсонские аграрии пережили сезон - властиВ новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД

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Глава ВГА Мелитопольского района Сигута: аграрии региона обеспечены сельхозтехникой Глава ВГА Мелитопольского района Сигута: аграрии региона обеспечены сельхозтехникой 2023-03-12T18:46 true PT1M38S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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