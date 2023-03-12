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На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области
На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.03.2023
На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области
Запорожские аграрии обеспечены сельскохозяйственной техникой, которая сейчас задействована в посевной кампании, а проблема нехватки запчастей для обслуживания и РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T18:46
2023-03-12T18:46
мелитополь
мелитопольский район
андрей сигута
новые регионы россии
сельское хозяйство
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Запорожские аграрии обеспечены сельскохозяйственной техникой, которая сейчас задействована в посевной кампании, а проблема нехватки запчастей для обслуживания и ремонта иностранных сельхозмашин в регионе практически решена. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.Помощь МинсельхозаПо словам Сигуты, в связи с попытками вывоза на Украину похищенной сельхозтехники, которые были зафиксированы ранее, в регионе действует распоряжение о не вывозе техники. Кроме того, Запорожская область получила помощь от Минсельхоза.Вопрос с запчастями решенТакже, по его словам, в регионе практически решен вопрос нехватки запчастей для обслуживания сельхозмашин иностранного производства, которых в регионе много еще с украинского периода.Запрет на вывоз сельхозтехники из Запорожской области действует по аналогии с херсонским запретом, по которому техника не может покидать регион и должна быть использована только на его территории. Данные запреты в областях введены до особого распоряжения. Ранее сообщалось что более полутысячи запорожских агрохозяйств получили в этом году субсидии на посевную компанию. Читайте также на РИА Новости КрымМелитопольский район накормит Россию черешнейКак херсонские аграрии пережили сезон - властиВ новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Глава ВГА Мелитопольского района Сигута: аграрии региона обеспечены сельхозтехникой
Глава ВГА Мелитопольского района Сигута: аграрии региона обеспечены сельхозтехникой
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мелитополь, мелитопольский район, андрей сигута, новые регионы россии, сельское хозяйство, новости, новости крыма, видео
На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Запорожские аграрии обеспечены сельскохозяйственной техникой, которая сейчас задействована в посевной кампании, а проблема нехватки запчастей для обслуживания и ремонта иностранных сельхозмашин в регионе практически решена. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.
2023-03-12T18:46
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На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области

Глава ВГА Мелитопольского района Сигута: аграрии региона обеспечены сельхозтехникой

18:46 12.03.2023
 
© РИА Новости КрымПосевная компания озимых в Мелитопольском районе
Посевная компания озимых в Мелитопольском районе - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Запорожские аграрии обеспечены сельскохозяйственной техникой, которая сейчас задействована в посевной кампании, а проблема нехватки запчастей для обслуживания и ремонта иностранных сельхозмашин в регионе практически решена. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.

Помощь Минсельхоза

По словам Сигуты, в связи с попытками вывоза на Украину похищенной сельхозтехники, которые были зафиксированы ранее, в регионе действует распоряжение о не вывозе техники. Кроме того, Запорожская область получила помощь от Минсельхоза.

"Что касается вывоза сельхозтехники, действительно есть такое распоряжение. То, что были попытки вывезти - вернули. Плюс Минсельхоз нам предоставил большое количество техники: комбайны, зерновозы, тракторы, чтобы поддержать в начале уборочную, а сейчас посевную. Эта техника осталась и работает", — рассказал глава ВГА.

Вопрос с запчастями решен

Также, по его словам, в регионе практически решен вопрос нехватки запчастей для обслуживания сельхозмашин иностранного производства, которых в регионе много еще с украинского периода.

"На сегодня уже работает государственное унитарное предприятие, которое на себя заберет обеспечение запчастями к иностранной технике. Ну и плюс уже работают торговые представители крымских, краснодарских, ростовских дистрибуторов, и они собирают заявки на приобретение запчастей", — сказал Сигута.

Запрет на вывоз сельхозтехники из Запорожской области действует по аналогии с херсонским запретом, по которому техника не может покидать регион и должна быть использована только на его территории. Данные запреты в областях введены до особого распоряжения.
Ранее сообщалось что более полутысячи запорожских агрохозяйств получили в этом году субсидии на посевную компанию.
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МелитопольМелитопольский районАндрей СигутаНовые регионы РоссииСельское хозяйствоНовостиНовости Крыма
 
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