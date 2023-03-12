https://crimea.ria.ru/20230312/na-chem-pakhat-i-seyat-chto-s-selkhoztekhnikoy-v-zaporozhskoy-oblasti-1127491831.html
На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области
На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.03.2023
На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области
Запорожские аграрии обеспечены сельскохозяйственной техникой, которая сейчас задействована в посевной кампании, а проблема нехватки запчастей для обслуживания и РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T18:46
2023-03-12T18:46
2023-03-12T18:46
мелитополь
мелитопольский район
андрей сигута
новые регионы россии
сельское хозяйство
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124980211_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d93f8f5f2076bed4f6f807456bacacd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Запорожские аграрии обеспечены сельскохозяйственной техникой, которая сейчас задействована в посевной кампании, а проблема нехватки запчастей для обслуживания и ремонта иностранных сельхозмашин в регионе практически решена. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.Помощь МинсельхозаПо словам Сигуты, в связи с попытками вывоза на Украину похищенной сельхозтехники, которые были зафиксированы ранее, в регионе действует распоряжение о не вывозе техники. Кроме того, Запорожская область получила помощь от Минсельхоза.Вопрос с запчастями решенТакже, по его словам, в регионе практически решен вопрос нехватки запчастей для обслуживания сельхозмашин иностранного производства, которых в регионе много еще с украинского периода.Запрет на вывоз сельхозтехники из Запорожской области действует по аналогии с херсонским запретом, по которому техника не может покидать регион и должна быть использована только на его территории. Данные запреты в областях введены до особого распоряжения. Ранее сообщалось что более полутысячи запорожских агрохозяйств получили в этом году субсидии на посевную компанию. Читайте также на РИА Новости КрымМелитопольский район накормит Россию черешнейКак херсонские аграрии пережили сезон - властиВ новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД
мелитополь
мелитопольский район
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124980211_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7f6262280485dacca82578c3a2944ed4.jpg
Глава ВГА Мелитопольского района Сигута: аграрии региона обеспечены сельхозтехникой
Глава ВГА Мелитопольского района Сигута: аграрии региона обеспечены сельхозтехникой
2023-03-12T18:46
true
PT1M38S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, мелитопольский район, андрей сигута, новые регионы россии, сельское хозяйство, новости, новости крыма, видео
На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Запорожские аграрии обеспечены сельскохозяйственной техникой, которая сейчас задействована в посевной кампании, а проблема нехватки запчастей для обслуживания и ремонта иностранных сельхозмашин в регионе практически решена. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.
2023-03-12T18:46
true
PT1M38S
На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области
Глава ВГА Мелитопольского района Сигута: аграрии региона обеспечены сельхозтехникой
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Запорожские аграрии обеспечены сельскохозяйственной техникой, которая сейчас задействована в посевной кампании, а проблема нехватки запчастей для обслуживания и ремонта иностранных сельхозмашин в регионе практически решена. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.
Помощь Минсельхоза
По словам Сигуты, в связи с попытками вывоза на Украину похищенной сельхозтехники, которые были зафиксированы ранее, в регионе действует распоряжение о не вывозе техники. Кроме того, Запорожская область получила помощь от Минсельхоза.
"Что касается вывоза сельхозтехники, действительно есть такое распоряжение. То, что были попытки вывезти - вернули. Плюс Минсельхоз нам предоставил большое количество техники: комбайны, зерновозы, тракторы, чтобы поддержать в начале уборочную, а сейчас посевную. Эта техника осталась и работает", — рассказал глава ВГА.
Вопрос с запчастями решен
Также, по его словам, в регионе практически решен вопрос нехватки запчастей для обслуживания сельхозмашин иностранного производства, которых в регионе много еще с украинского периода.
"На сегодня уже работает государственное унитарное предприятие, которое на себя заберет обеспечение запчастями к иностранной технике. Ну и плюс уже работают торговые представители крымских, краснодарских, ростовских дистрибуторов, и они собирают заявки на приобретение запчастей", — сказал Сигута.
Запрет на вывоз сельхозтехники из Запорожской области действует по аналогии с херсонским запретом, по которому техника не может покидать регион и должна быть использована только на его территории. Данные запреты в областях введены до особого распоряжения.
Ранее сообщалось что более полутысячи запорожских агрохозяйств получили в этом году субсидии
на посевную компанию.
Читайте также на РИА Новости Крым