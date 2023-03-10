https://crimea.ria.ru/20230310/melitopolskiy-rayon-nakormit-rossiyu-chereshney-1127472255.html

Мелитопольский район накормит Россию черешней

Мелитопольский район накормит Россию черешней - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Мелитопольский район накормит Россию черешней

Глава ВГА Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута пообещал накормить все регионы России мелитопольской черешней. РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T19:19

2023-03-10T19:19

2023-03-10T19:19

андрей сигута

мелитополь

мелитопольский район

запорожская область

россия

новые регионы россии

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/34/1118503438_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_74b78c1b905466976baf12fac4e9fadc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Глава ВГА Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута пообещал накормить все регионы России мелитопольской черешней."Обязательно постараемся накормить максимальное количество жителей регионов России нашей черешней. В прошлом году наша черешня доезжала даже до Пензы. В этом году все будет гораздо проще, потому что в прошлом году у нас были сложности при пересечении границы в направлении Ростова, и дорожное полотно было неудовлетворительное, а черешня – ягода очень нежная и требует трепетной доставки. Дорога, которая была при Украине, не позволяла это сделать в том направлении и нам приходилось везти черешню через Крым. А в этом году черешня обязательно будет во всех уголках России", – сказал он в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Сигуты, Мелитопольский район славится мягким климатом, который позволяет выращивать не только ягоды, но и бахчевые культуры, фрукты и овощи.Также в Мелитопольском районе есть возможность возродить фермы по выращиванию крупного рогатого скота (КРС). Когда-то в регионе они были, говорит Сигута, однако при Украине в результате незаконного распаевания пастбищ стало негде заниматься выпасом. Сейчас же на власти региона выходят инвесторы, которые предлагают построить современные комплексы по производству КРС. Пока что вопросы находятся в стадии изучения рынка, обсуждения и проработки.Читайте также на РИА Новости Крым:"Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФКак херсонские фермеры повлияли на цены в Крыму: что говорят на рынкахУченые назвали пользу черешни

https://crimea.ria.ru/20230310/dazhe-ne-god-za-dva-kak-krym-pomogaet-integratsii-zaporozhskoy-oblasti-1127468596.html

мелитополь

мелитопольский район

запорожская область

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей сигута, мелитополь, мелитопольский район, запорожская область, россия, новые регионы россии, сельское хозяйство