https://crimea.ria.ru/20230310/melitopolskiy-rayon-nakormit-rossiyu-chereshney-1127472255.html
Мелитопольский район накормит Россию черешней
Мелитопольский район накормит Россию черешней - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Мелитопольский район накормит Россию черешней
Глава ВГА Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута пообещал накормить все регионы России мелитопольской черешней. РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T19:19
2023-03-10T19:19
2023-03-10T19:19
андрей сигута
мелитополь
мелитопольский район
запорожская область
россия
новые регионы россии
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Глава ВГА Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута пообещал накормить все регионы России мелитопольской черешней."Обязательно постараемся накормить максимальное количество жителей регионов России нашей черешней. В прошлом году наша черешня доезжала даже до Пензы. В этом году все будет гораздо проще, потому что в прошлом году у нас были сложности при пересечении границы в направлении Ростова, и дорожное полотно было неудовлетворительное, а черешня – ягода очень нежная и требует трепетной доставки. Дорога, которая была при Украине, не позволяла это сделать в том направлении и нам приходилось везти черешню через Крым. А в этом году черешня обязательно будет во всех уголках России", – сказал он в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Сигуты, Мелитопольский район славится мягким климатом, который позволяет выращивать не только ягоды, но и бахчевые культуры, фрукты и овощи.Также в Мелитопольском районе есть возможность возродить фермы по выращиванию крупного рогатого скота (КРС). Когда-то в регионе они были, говорит Сигута, однако при Украине в результате незаконного распаевания пастбищ стало негде заниматься выпасом. Сейчас же на власти региона выходят инвесторы, которые предлагают построить современные комплексы по производству КРС. Пока что вопросы находятся в стадии изучения рынка, обсуждения и проработки.Читайте также на РИА Новости Крым:"Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФКак херсонские фермеры повлияли на цены в Крыму: что говорят на рынкахУченые назвали пользу черешни
https://crimea.ria.ru/20230310/dazhe-ne-god-za-dva-kak-krym-pomogaet-integratsii-zaporozhskoy-oblasti-1127468596.html
мелитополь
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андрей сигута, мелитополь, мелитопольский район, запорожская область, россия, новые регионы россии, сельское хозяйство
Мелитопольский район накормит Россию черешней
Власти Мелитопольского района обещают накормить все регионы России черешней
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Глава ВГА Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута пообещал накормить все регионы России мелитопольской черешней.
"Обязательно постараемся накормить максимальное количество жителей регионов России нашей черешней. В прошлом году наша черешня доезжала даже до Пензы. В этом году все будет гораздо проще, потому что в прошлом году у нас были сложности при пересечении границы в направлении Ростова, и дорожное полотно было неудовлетворительное, а черешня – ягода очень нежная и требует трепетной доставки. Дорога, которая была при Украине, не позволяла это сделать в том направлении и нам приходилось везти черешню через Крым. А в этом году черешня обязательно будет во всех уголках России", – сказал он в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Сигуты, Мелитопольский район славится мягким климатом, который позволяет выращивать не только ягоды, но и бахчевые культуры, фрукты и овощи.
"Мы сегодня проработали группы продукции, которые мы могли бы выращивать. Это и бахчевые культуры, но тут нужно орошение, это и ягода всевозможная. Также у нас хорошо развито тепличное хозяйство - огурцы, помидоры, капуста, баклажаны. Это группы товаров, которые импортируются в РФ из ближнего и дальнего зарубежья", - перечислил глава района.
Также в Мелитопольском районе есть возможность возродить фермы по выращиванию крупного рогатого скота (КРС). Когда-то в регионе они были, говорит Сигута, однако при Украине в результате незаконного распаевания пастбищ стало негде заниматься выпасом. Сейчас же на власти региона выходят инвесторы, которые предлагают построить современные комплексы по производству КРС. Пока что вопросы находятся в стадии изучения рынка, обсуждения и проработки.
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