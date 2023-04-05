https://crimea.ria.ru/20230405/rossiya-obespechila-novye-regiony-gazom-vodoy-i-svetom--khusnullin-1128004327.html
Россия обеспечила новые регионы газом, водой и светом – Хуснуллин
Россия обеспечила новые регионы газом, водой и светом – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Россия обеспечила новые регионы газом, водой и светом – Хуснуллин
Сотни километров газопроводов восстановлены в новых регионах России, а в Запорожской области создана независимая от Украины система газоснабжения. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T19:40
2023-04-05T19:40
2023-04-05T19:40
марат хуснуллин
владимир путин (политик)
совет безопасности рф
новые регионы россии
газ
жкх
запорожская область
мелитополь
донецкая народная республика (днр)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Сотни километров газопроводов восстановлены в новых регионах России, а в Запорожской области создана независимая от Украины система газоснабжения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совбеза с участием президента Владимира Путина."Огромную работу сделали наши газовики. Они фактически восстановили сотни километров существующих газопроводов. Построили необходимый газопровод-перемычку в Мелитополе - 72 км, тем самым создав независимую систему газоснабжения от украинской. Для этого за кратчайшие сроки, за 4 месяца, в Керчи была построена газоперекачивающая станция, которая обеспечила и Крым, и необходимое давление газа для снабжения Херсонской и Запорожской областей", - сказал Хуснуллин.Вице-премьер отметил и энергетиков, которые обеспечили работу 4,5 тысячи энергетических объектов. И на сегодняшний день задача по обеспечению новых регионов всеми необходимыми энергетическими ресурсами практически решена, подчеркнул он.Кроме того, в короткие сроки специалисты построили новый водовод из Ростовской области в ДНР. Он уже полностью готов и в ближайшее время вода поступит потребителям, доложил вице-премьер президенту Путину."Проходят пуско-наладки, идет заполнение водовода. И в ближайшее время вода уже поступит в донецкую агломерацию", - подчеркнул он.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в этом году планируется восстановить более 2 800 многоквартирных домов. Кроме того, еще 47 многоэтажек будет построено в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. В Мариуполе военные строители уже возвели многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. В процессе строительства находятся комплекс Федерального медико-биологического агентства России, новый жилой микрорайон из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детские сады.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры ДонбассаХуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в ДонецкСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина
новые регионы россии
запорожская область
мелитополь
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марат хуснуллин, владимир путин (политик), совет безопасности рф, новые регионы россии, газ, жкх, запорожская область, мелитополь, донецкая народная республика (днр), россия
Россия обеспечила новые регионы газом, водой и светом – Хуснуллин
Хуснуллин: Россия уже почти полностью обеспечила новые регионы светом, газом и теплом
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Сотни километров газопроводов восстановлены в новых регионах России, а в Запорожской области создана независимая от Украины система газоснабжения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совбеза с участием президента Владимира Путина.
"Огромную работу сделали наши газовики. Они фактически восстановили сотни километров существующих газопроводов. Построили необходимый газопровод-перемычку в Мелитополе - 72 км, тем самым создав независимую систему газоснабжения от украинской. Для этого за кратчайшие сроки, за 4 месяца, в Керчи была построена газоперекачивающая станция, которая обеспечила и Крым, и необходимое давление газа для снабжения Херсонской и Запорожской областей", - сказал Хуснуллин.
Вице-премьер отметил и энергетиков, которые обеспечили работу 4,5 тысячи энергетических объектов. И на сегодняшний день задача по обеспечению новых регионов всеми необходимыми энергетическими ресурсами практически решена, подчеркнул он.
"Была задача номер один - обеспечить людей светом, газом, теплом и другими коммунальными услугами. Могу сказать, что эта задача была решена практически полностью. Мы вошли в зиму практически со всеми запущенными объектами, зданиями. Для этого нам пришлось мобилизовать все силы, 56 регионов-шефов взяли в зону ответственности объекты при подготовке к зиме", - отметил Хуснуллин.
Кроме того, в короткие сроки специалисты построили новый водовод
из Ростовской области в ДНР. Он уже полностью готов и в ближайшее время вода поступит потребителям, доложил вице-премьер президенту Путину.
"Проходят пуско-наладки, идет заполнение водовода. И в ближайшее время вода уже поступит в донецкую агломерацию", - подчеркнул он.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в
этом году планируется восстановить
более 2 800 многоквартирных домов. Кроме того, еще 47 многоэтажек будет построено в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. В Мариуполе военные строители уже возвели
многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. В процессе строительства находятся комплекс Федерального медико-биологического агентства России, новый жилой микрорайон из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детские сады.
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