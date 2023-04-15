https://crimea.ria.ru/20230415/v-sakskom-rayone-bolshe-tysyachi-chelovek-ostalis-bez-elektrichestva-1128197616.html

В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества

В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества - РИА Новости Крым, 15.04.2023

В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества

В субботу из-за технологического нарушения оказались обесточены больше тысячи абонентов в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T15:04

2023-04-15T15:04

2023-04-15T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В субботу из-за технологического нарушения оказались обесточены больше тысячи абонентов в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В Крыму модернизируют объекты энергетики>>Отмечается, что без электроэнергии остались жители села Укромное.Специалисты обещают восстановить электроснабжение в течение двух часов.В пятницу, 14 апреля, из-за аварии были обесточены жители города Саки и прилегающего села Орехово.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят авариюБолее 20 улиц Симферополя останутся без света – причина и адресаМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано

https://crimea.ria.ru/20230323/svet-kryma-novye-territorii-rf-poluchayut-energiyu-iz-setey-poluostrova-1127740104.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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