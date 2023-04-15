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В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества
В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества - РИА Новости Крым, 15.04.2023
В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества
В субботу из-за технологического нарушения оказались обесточены больше тысячи абонентов в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T15:04
2023-04-15T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В субботу из-за технологического нарушения оказались обесточены больше тысячи абонентов в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В Крыму модернизируют объекты энергетики&gt;&gt;Отмечается, что без электроэнергии остались жители села Укромное.Специалисты обещают восстановить электроснабжение в течение двух часов.В пятницу, 14 апреля, из-за аварии были обесточены жители города Саки и прилегающего села Орехово.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят авариюБолее 20 улиц Симферополя останутся без света – причина и адресаМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
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РИА Новости Крым
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В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества

В Саксом районе Крыма из-за технологического сбоя бз электричества остались 1034 абонента

15:04 15.04.2023 (обновлено: 15:13 15.04.2023)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКрым с высоты птичьего полета
Крым с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В субботу из-за технологического нарушения оказались обесточены больше тысячи абонентов в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
В Крыму модернизируют объекты энергетики>>
Отмечается, что без электроэнергии остались жители села Укромное.
"15 апреля 2023 года, в 14:14, в результате технологического нарушения были обесточены 1 034 абонента в селе Уютном. Отключенная нагрузка составила 677 кВт. Работники ГУП РК "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии", - сказано в сообщении предприятия в Telegram.
Специалисты обещают восстановить электроснабжение в течение двух часов.
Игорь Коринь, министр топлива и энергетики Крыма - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
23 марта, 19:43
Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова
В пятницу, 14 апреля, из-за аварии были обесточены жители города Саки и прилегающего села Орехово.
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КрымСакский районНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяПроисшествияОбщество
 
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