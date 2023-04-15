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В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества
В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества - РИА Новости Крым, 15.04.2023
В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества
В субботу из-за технологического нарушения оказались обесточены больше тысячи абонентов в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T15:04
2023-04-15T15:04
2023-04-15T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В субботу из-за технологического нарушения оказались обесточены больше тысячи абонентов в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В Крыму модернизируют объекты энергетики>>Отмечается, что без электроэнергии остались жители села Укромное.Специалисты обещают восстановить электроснабжение в течение двух часов.В пятницу, 14 апреля, из-за аварии были обесточены жители города Саки и прилегающего села Орехово.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят авариюБолее 20 улиц Симферополя останутся без света – причина и адресаМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества
В Саксом районе Крыма из-за технологического сбоя бз электричества остались 1034 абонента
15:04 15.04.2023 (обновлено: 15:13 15.04.2023)