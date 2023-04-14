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В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят аварию - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят аварию
В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят аварию - РИА Новости Крым, 14.04.2023
В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят аварию
В Саках и прилегающем селе Орехово из-за технологической аварии на линии более тысячи абонентов остались без света, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T12:35
2023-04-14T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Саках и прилегающем селе Орехово из-за технологической аварии на линии более тысячи абонентов остались без света, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Сообщается, что сотрудники компании преступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение планируют в течение 2 часов.Ранее сообщалось, что в пятницу в период с 8 до 17 часов из-за планового ремонта сетей останутся без света более 20 улиц Симферополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя с понедельника до среды останется без водыБолее 1,5 тысяч жителей Керчи остались без света из-за аварииСильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят аварию

"Крымэнерго": в Саках из-за аварии более тысячи абонентов остались без света

12:35 14.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь. Улицы старого города
Симферополь. Улицы старого города - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Саках и прилегающем селе Орехово из-за технологической аварии на линии более тысячи абонентов остались без света, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"14 апреля в 10:29, в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 1195 абонентов в городе Саки, селе Ореховом. Отключенная нагрузка составила 812 кВт", - констатировали в пресс-службе предприятия.
Сообщается, что сотрудники компании преступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение планируют в течение 2 часов.
Ранее сообщалось, что в пятницу в период с 8 до 17 часов из-за планового ремонта сетей останутся без света более 20 улиц Симферополя.
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