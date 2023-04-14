https://crimea.ria.ru/20230414/v-sakakh-bez-sveta-bolee-tysyachi-abonentov---kogda-ustranyat-avariyu-1128173154.html

В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят аварию

В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят аварию - РИА Новости Крым, 14.04.2023

В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят аварию

В Саках и прилегающем селе Орехово из-за технологической аварии на линии более тысячи абонентов остались без света, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T12:35

2023-04-14T12:35

2023-04-14T12:35

саки

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Саках и прилегающем селе Орехово из-за технологической аварии на линии более тысячи абонентов остались без света, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Сообщается, что сотрудники компании преступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение планируют в течение 2 часов.Ранее сообщалось, что в пятницу в период с 8 до 17 часов из-за планового ремонта сетей останутся без света более 20 улиц Симферополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя с понедельника до среды останется без водыБолее 1,5 тысяч жителей Керчи остались без света из-за аварииСильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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