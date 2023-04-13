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Часть Симферополя с понедельника до среды останется без воды - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Часть Симферополя с понедельника до среды останется без воды
Часть Симферополя с понедельника до среды останется без воды - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Часть Симферополя с понедельника до среды останется без воды
В Симферополе по ряду улиц более суток не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T10:52
2023-04-13T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе по ряду улиц более суток не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, отключение произойдет в 23 часа 17 апреля в микрорайоне Украинка, по улицам Альпинистов, Проводников, Москалева, Туристов, Западной, Строителей, Азовская, Локомотивной, Летчиков, Паровозной, Новаторов, Амурской, Ухтомского, в переулках Альпинистов, Туристов, Проводников.Основной объем работ специалисты компании рассчитывают выполнить к вечеру 18 апреля, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6 часам утра 19 числа.Отключение в КерчиКроме того, по данным компании, 14 апреля без воды останется центральная часть Керчи. С 9 часов утра до полудня воды не будет по адресам Юных Ленинцев, 8, 10, 17, 19, 21, Горького, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, Кирова, 31, 33, 35, Гудованцева, 3, Маршала Еременко, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, ул. Гайдара, 15.С 8 часов утра до 18.00 будет ограничено водоснабжение по Индустриальному шоссе, улицам Ворошилова, 6, 8, 10, 27, 27А, 27к1, 29, 31, 33, 35, 37, 37Б, 45, 47, Буденного, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, Блюхера, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.Подвоз питьевой воды будет осуществляться согласно поступающих заявок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальковРоссия обеспечила новые регионы газом, водой и светом – ХуснуллинПлюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища Крыма
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Часть Симферополя с понедельника до среды останется без воды

"Вода Крыма": часть Симферополя отключат от водоснабжения

10:52 13.04.2023 (обновлено: 11:05 13.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе по ряду улиц более суток не будет воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, отключение произойдет в 23 часа 17 апреля в микрорайоне Украинка, по улицам Альпинистов, Проводников, Москалева, Туристов, Западной, Строителей, Азовская, Локомотивной, Летчиков, Паровозной, Новаторов, Амурской, Ухтомского, в переулках Альпинистов, Туристов, Проводников.
Основной объем работ специалисты компании рассчитывают выполнить к вечеру 18 апреля, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6 часам утра 19 числа.
"На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - уточнили на предприятии.

Отключение в Керчи

Кроме того, по данным компании, 14 апреля без воды останется центральная часть Керчи. С 9 часов утра до полудня воды не будет по адресам Юных Ленинцев, 8, 10, 17, 19, 21, Горького, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, Кирова, 31, 33, 35, Гудованцева, 3, Маршала Еременко, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, ул. Гайдара, 15.
С 8 часов утра до 18.00 будет ограничено водоснабжение по Индустриальному шоссе, улицам Ворошилова, 6, 8, 10, 27, 27А, 27к1, 29, 31, 33, 35, 37, 37Б, 45, 47, Буденного, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, Блюхера, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.
Подвоз питьевой воды будет осуществляться согласно поступающих заявок.
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