https://crimea.ria.ru/20230407/v-simferopolskoe-vodokhranilische-vypustili-50-tysyach-malkov-1128042784.html

В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков

В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков - РИА Новости Крым, 07.04.2023

В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков

Сотрудники ГБУ РК "Крымский рыбопитомник" выпустили в Симферопольское водохранилище примерно 50 тысяч мальков белого амура и белого толстолобика, сообщил в... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T20:43

2023-04-07T20:43

2023-04-07T20:43

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симферопольское водохранилище

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ГБУ РК "Крымский рыбопитомник" выпустили в Симферопольское водохранилище примерно 50 тысяч мальков белого амура и белого толстолобика, сообщил в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.Икринки помещают в специальный инкубационный аппарат, в котором они находятся 4 дня, продолжил Андрей Савчук. После чего личинок выпускают в специальный пруд, где они растут в течение 130 дней.В этом году мальков заселят в 4 водохранилища: Бахчисарайское, Симферопольское, Феодосийское и Ленинское. До конца мая в них выпустятя около миллиона мальков белого амура и толстолобика. Всего с 2019 года, подвел итоги глава сельскохозяйственного ведомства, сотрудники Рыбопитомника вырастили и выпустили в водоемы больше 4 миллионов особей пресноводных рыб.Масштабные работы по зарыблению крымских водохранилищ проходят уже несколько лет. В 2021 году в них выпустили более миллиона мальков карпа, белого амура и толстолобика. Как информировали тогда в Минсельхозе, пресноводные рыбы не только радуют местных рыбаков, но и улучшают экосистему водоема, поглощая излишнюю растительность.Читайте также на РИА Новости Крым:Толстолобик, карп и белый амур: в Крыму зарыбили три водохранилищаРыбаки подсчитали ущерб от перекрытия Украиной воды в Крым

https://crimea.ria.ru/20230220/forel-po-4-kilogramma-v-krymu-rybu-rastyat-po-innovatsionnoy-tekhnologii-1127106034.html

симферопольское водохранилище

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