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В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков
В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков - РИА Новости Крым, 07.04.2023
В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков
Сотрудники ГБУ РК "Крымский рыбопитомник" выпустили в Симферопольское водохранилище примерно 50 тысяч мальков белого амура и белого толстолобика, сообщил в... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T20:43
2023-04-07T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ГБУ РК "Крымский рыбопитомник" выпустили в Симферопольское водохранилище примерно 50 тысяч мальков белого амура и белого толстолобика, сообщил в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.Икринки помещают в специальный инкубационный аппарат, в котором они находятся 4 дня, продолжил Андрей Савчук. После чего личинок выпускают в специальный пруд, где они растут в течение 130 дней.В этом году мальков заселят в 4 водохранилища: Бахчисарайское, Симферопольское, Феодосийское и Ленинское. До конца мая в них выпустятя около миллиона мальков белого амура и толстолобика. Всего с 2019 года, подвел итоги глава сельскохозяйственного ведомства, сотрудники Рыбопитомника вырастили и выпустили в водоемы больше 4 миллионов особей пресноводных рыб.Масштабные работы по зарыблению крымских водохранилищ проходят уже несколько лет. В 2021 году в них выпустили более миллиона мальков карпа, белого амура и толстолобика. Как информировали тогда в Минсельхозе, пресноводные рыбы не только радуют местных рыбаков, но и улучшают экосистему водоема, поглощая излишнюю растительность.Читайте также на РИА Новости Крым:Толстолобик, карп и белый амур: в Крыму зарыбили три водохранилищаРыбаки подсчитали ущерб от перекрытия Украиной воды в Крым
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В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков

Рыбачья радость: в Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков

20:43 07.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ГБУ РК "Крымский рыбопитомник" выпустили в Симферопольское водохранилище примерно 50 тысяч мальков белого амура и белого толстолобика, сообщил в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

"Прямо сейчас их вылавливают в водоемах предприятия, которое расположено в Красноперекопском районе. Работают практически всем коллективом. В процессе заняты и рыбаки, и юристы, и инженеры, и рыбоводы. Мальков этих видов рыб выращивают здесь же", - написал министр.

Икринки помещают в специальный инкубационный аппарат, в котором они находятся 4 дня, продолжил Андрей Савчук. После чего личинок выпускают в специальный пруд, где они растут в течение 130 дней.
В этом году мальков заселят в 4 водохранилища: Бахчисарайское, Симферопольское, Феодосийское и Ленинское. До конца мая в них выпустятя около миллиона мальков белого амура и толстолобика. Всего с 2019 года, подвел итоги глава сельскохозяйственного ведомства, сотрудники Рыбопитомника вырастили и выпустили в водоемы больше 4 миллионов особей пресноводных рыб.
Масштабные работы по зарыблению крымских водохранилищ проходят уже несколько лет. В 2021 году в них выпустили более миллиона мальков карпа, белого амура и толстолобика. Как информировали тогда в Минсельхозе, пресноводные рыбы не только радуют местных рыбаков, но и улучшают экосистему водоема, поглощая излишнюю растительность.
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