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В Феодосии более 1,5 тысяч человек остались без света

В Феодосии более 1,5 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 22.04.2023

В Феодосии более 1,5 тысяч человек остались без света

Более полутора тысяч абонентов Феодосии в субботу остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на линии. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T08:18

2023-04-22T08:18

2023-04-22T08:26

крым

феодосия

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Более полутора тысяч абонентов Феодосии в субботу остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на линии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Отмечается, что авария произошла на линии 6 кВ утром 22 апреля.Специалисты уже работают на месте аварии. Ликвидировать последствия и восстановить электроснабжение феодосийцев в "Крымэнерго" обещают в течение двух часов. В пятницу днем в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения светаВ Сакском районе больше тысячи человек остались без электричестваДесятки тысяч крымчан остались без света – в чем причина

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2023

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