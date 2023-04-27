https://crimea.ria.ru/20230427/v-simferopole-4-000-abonentov-bez-elektrichestva---kogda-dadut-svet-1128390571.html

В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет

В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет - РИА Новости Крым, 27.04.2023

В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет

В 10:00 из-за технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 3904 абонента в столице республике. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T11:34

2023-04-27T11:34

2023-04-27T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В 10:00 из-за технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 3904 абонента в столице республике. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго"."Крымэнерго" напоминает телефоны контакт-центра: 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного), +79789936951 - номер для приема SMS-информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму на четвергЦентр Симферополя останется без света в четверг – адресаМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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