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В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет
В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет - РИА Новости Крым, 27.04.2023
В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет
В 10:00 из-за технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 3904 абонента в столице республике. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T11:34
2023-04-27T11:34
2023-04-27T11:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В 10:00 из-за технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 3904 абонента в столице республике. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго"."Крымэнерго" напоминает телефоны контакт-центра: 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного), +79789936951 - номер для приема SMS-информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму на четвергЦентр Симферополя останется без света в четверг – адресаМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
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