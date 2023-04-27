Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230427/v-simferopole-4-000-abonentov-bez-elektrichestva---kogda-dadut-svet-1128390571.html
В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет
В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет - РИА Новости Крым, 27.04.2023
В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет
В 10:00 из-за технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 3904 абонента в столице республике. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T11:34
2023-04-27T11:34
новости
крым
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_c1277bd01aa8e6e596a18c43aa2795f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В 10:00 из-за технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 3904 абонента в столице республике. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго"."Крымэнерго" напоминает телефоны контакт-центра: 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного), +79789936951 - номер для приема SMS-информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму на четвергЦентр Симферополя останется без света в четверг – адресаМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_241dd0fe0128c2d490450db640266602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, симферополь, общество

В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет

11:34 27.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Симферополе
Линии электропередач в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В 10:00 из-за технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 3904 абонента в столице республике. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".

"Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Городская больница №7 перезапитана по резервной схеме. Планируется восстановить электроснабжение в течение 2 часов", - говорится в сообщении.

"Крымэнерго" напоминает телефоны контакт-центра:
88005060012 (с мобильного),
08005060012 (со стационарного),
+79789936951 - номер для приема SMS-информации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
Центр Симферополя останется без света в четверг – адреса
Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
 
НовостиКрымГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяСимферопольОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погиб
13:17Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр
12:48Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе
11:57ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая
11:34В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет
11:31В Крыму управляющая компания "забыла" вернуть жильцам 1,2 млн рублей
11:19В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41
10:30Грозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы
10:12К аэропорту Симферополя построят железную дорогу
09:54В Севастополе 17-летний водитель врезался на "ВАЗе" в стену дома
09:19Полицейские пострадали при взрыве в Мелитополе – один скончался
09:10Володин объяснил желание Байдена идти на новый срок
08:52Туман остановил работу Керченской паромной переправы
08:49В программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов
08:25Обрезка, цветы, гидропосевы: Симферополь готовится к майским праздникам
08:01В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России
07:38Контрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями Киева
07:15Взрыв прогремел в Мелитополе: есть раненый
07:03В Симферополе в выходные будут работать пять ярмарок
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
Лента новостейМолния