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Центр Симферополя останется без света в четверг – адреса

Центр Симферополя останется без света в четверг – адреса - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Центр Симферополя останется без света в четверг – адреса

В четверг, 27 апреля, порядка 20 улиц в центре крымской столицы останутся без электроснабжения. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T19:41

2023-04-26T19:41

2023-04-26T19:41

крым

симферополь

жкх

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В четверг, 27 апреля, порядка 20 улиц в центре крымской столицы останутся без электроснабжения. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".По данным компании, отключения связаны с плановым ремонтом электрооборудования."Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии", - заверили на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 18 сел на два дня останутся без газаПочти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричестваМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано

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2023

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