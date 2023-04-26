Центр Симферополя останется без света в четверг – адреса
"Крымэнерго": в четверг более 20 улиц в центре Симферополя до вечера останутся без света
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЛиния электропередач
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В четверг, 27 апреля, порядка 20 улиц в центре крымской столицы останутся без электроснабжения. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".
По данным компании, отключения связаны с плановым ремонтом электрооборудования.
Так, с 8:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: ул. Кавказская, 16-18 (чет); ул. Караимская, 2-4А (чет), 1-5 (нечет); ул. Некрасова, 22; ул. Сергеева-Ценского, 16-30 (чет), 15-23 (нечет); ул. Крылова, 21/ул. Караимская, 22; ул. Ковыльная, 2-28 (чет), 84, 3-59 (нечет); ул. Парниковая, 4-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Пасечная, 2-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Северная, 4-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Сотовая, 2-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Счастливая, 2-10 (чет), 1-17 (нечет); ул. Николаевская, 4, 1А-13 (нечет); ул. Трудовая, 4-12 (чет), 1/3-13 (нечет); ул. Декабристов, 14-20А (чет), 13-21А (нечет); ул. Морозова, 8-14 (чет), 19-23 (нечет); ул. Шполянской, 12А-18 (чет), 17-23 (нечет), бул. Франко, 22-24; пр. Кирова, 60/1-76 (чет), 47/2-51 (нечет); ул. Генерала Попова, 2-6/11 (чет), 3; ул. З. Жильцовой, 4-30 (чет), 3-15 (нечет); ул. Б. Хмельницкого, 1, 2, 11/6.
"Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии", - заверили на предприятии.
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