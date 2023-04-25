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В Крыму 18 сел на два дня останутся без газа - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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В Крыму 18 сел на два дня останутся без газа
В Крыму 18 сел на два дня останутся без газа - РИА Новости Крым, 25.04.2023
В Крыму 18 сел на два дня останутся без газа
Около пяти тысяч абонентов в 18 селах Крыма в среду и четверг останутся без газа из-за ремонта. Об этом сообщает минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T19:55
2023-04-25T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Около пяти тысяч абонентов в 18 селах Крыма в среду и четверг останутся без газа из-за ремонта. Об этом сообщает минтопэнерго республики.Так, в зону отключения попадают 18 сел: Долинка, Журавли, Листовое, Охотниково, Орлянка, Карьерное, Виноградово, Наумовка, Рунное, Громовка, Митяево, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка."Согласно плану организации и производства газоопасных работ, отключению и последующему пуску подлежат 4897 абонентов - потребителей природного газа, в том числе 61 многоквартирный дом и 30 коммунально-бытовых предприятий в вышеуказанных населенных пунктах", - уточнили в минтопэнерго.Возобновить подачу газа специалисты рассчитывают 28-29 апреля после окончание ремонтных работ.Читайте также на РИА Новости Крым: Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричестваВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения светаЧасть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса
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4.7
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В Крыму 18 сел на два дня останутся без газа

Минэнерго Крыма: 5 тысяч абонентов в 18 селах останутся без газа из-за ремонта газопровода

19:55 25.04.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗажжение газовой конфорки.
Зажжение газовой конфорки. - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Около пяти тысяч абонентов в 18 селах Крыма в среду и четверг останутся без газа из-за ремонта. Об этом сообщает минтопэнерго республики.
"В связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе к селу Долинка Сакского района будет приостановлена подача природного газа с 26 по 27 апреля в ряде населенных пунктов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Так, в зону отключения попадают 18 сел: Долинка, Журавли, Листовое, Охотниково, Орлянка, Карьерное, Виноградово, Наумовка, Рунное, Громовка, Митяево, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Ильинка, Зерновое, Сизовка.
"Согласно плану организации и производства газоопасных работ, отключению и последующему пуску подлежат 4897 абонентов - потребителей природного газа, в том числе 61 многоквартирный дом и 30 коммунально-бытовых предприятий в вышеуказанных населенных пунктах", - уточнили в минтопэнерго.
Возобновить подачу газа специалисты рассчитывают 28-29 апреля после окончание ремонтных работ.
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