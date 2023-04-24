https://crimea.ria.ru/20230424/chast-simferopolya-i-alushty-do-vtornika-bez-vody--adresa-1128325145.html

Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса

Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса

Часть Симферополя и Алушты до вторника остались без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T09:43

2023-04-24T09:43

2023-04-24T09:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и Алушты до вторника остались без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".Адреса отключенийПо данным предприятия, ориентировочно до 6 часов утра без воды остались жильцы улиц Севастопольская, Баррикадная, Залесская, Бастионная, Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Озерная, Селекционная, Аэрофлотская, Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Гавена, Крымской Правды, Анатровская, Оранжерейная, Аэроклубная, Трансформаторная, Офицерская, Бульварная, Эстонская, Козлова, Пушкина, Самокиша, Гоголя, Жуковского, Луначарского, Желябова, Горького, Екатерининская, Серова Борзилова, Суворовский спуск, Менделеева, Набережная имени 60-летия СССР, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Генерала Попова, Декабристов, Тренева, Жильцовой, бульвар Франко, проспект Кирова, частично Февральская, Шполянской, Обьездная, Караманова, Субхи, Ленина, Невского, Долгоруковская, Дыбенко, Петропавловская Киевская, переулки Спартака, Заводской, Гренажный, Учебный, Пионерский, Совнаркомовский, Пугачева.Кроме того до полудня воды не будет в селе Молодежное.График подвоза водыДля горожан будет организован подвоз питьевой воды.С 10 до 14 часов машины поставят по адресам Севастопольская, 116 и Севастопольская, 27 - 29.С 10 до 18 водовозка будет стоять по улице Севастопольской, 66/1, на Заводском переулке, по улице Самокиша, 12.С 14.00 до 18.00 - по Севастопольской, 92 и Севастопольской, 41."Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 24 апреля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 утра во вторник", - предупредили на предприятии.Отключение в АлуштеТакже предприятие предупреждает об отключении ряда алуштинских абонентов. Отключение произойдет в понедельник в 20 часов по адресам улица Богдана Хмельницкого, 25, 27, 29, 31,33, Симферопольская, 41-101, частично по Строительной и Пригородной.Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам, которые можно оставить по телефону диспетчерской.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияНа Северо-Крымском канале запустили первую насосную станциюСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

https://crimea.ria.ru/20230422/masshtabnoe-otklyuchenie-v-simferopole-do-vtornika-ne-budet-vody-1128299197.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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