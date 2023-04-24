Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230424/chast-simferopolya-i-alushty-do-vtornika-bez-vody--adresa-1128325145.html
Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса
Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса
Часть Симферополя и Алушты до вторника остались без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T09:43
2023-04-24T09:43
крым
симферополь
алушта
вода в крыму
вода крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/06/1118911192_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_810b159f2286242b3fbfa103bc1ea689.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и Алушты до вторника остались без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".Адреса отключенийПо данным предприятия, ориентировочно до 6 часов утра без воды остались жильцы улиц Севастопольская, Баррикадная, Залесская, Бастионная, Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Озерная, Селекционная, Аэрофлотская, Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Гавена, Крымской Правды, Анатровская, Оранжерейная, Аэроклубная, Трансформаторная, Офицерская, Бульварная, Эстонская, Козлова, Пушкина, Самокиша, Гоголя, Жуковского, Луначарского, Желябова, Горького, Екатерининская, Серова Борзилова, Суворовский спуск, Менделеева, Набережная имени 60-летия СССР, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Генерала Попова, Декабристов, Тренева, Жильцовой, бульвар Франко, проспект Кирова, частично Февральская, Шполянской, Обьездная, Караманова, Субхи, Ленина, Невского, Долгоруковская, Дыбенко, Петропавловская Киевская, переулки Спартака, Заводской, Гренажный, Учебный, Пионерский, Совнаркомовский, Пугачева.Кроме того до полудня воды не будет в селе Молодежное.График подвоза водыДля горожан будет организован подвоз питьевой воды.С 10 до 14 часов машины поставят по адресам Севастопольская, 116 и Севастопольская, 27 - 29.С 10 до 18 водовозка будет стоять по улице Севастопольской, 66/1, на Заводском переулке, по улице Самокиша, 12.С 14.00 до 18.00 - по Севастопольской, 92 и Севастопольской, 41."Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 24 апреля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 утра во вторник", - предупредили на предприятии.Отключение в АлуштеТакже предприятие предупреждает об отключении ряда алуштинских абонентов. Отключение произойдет в понедельник в 20 часов по адресам улица Богдана Хмельницкого, 25, 27, 29, 31,33, Симферопольская, 41-101, частично по Строительной и Пригородной.Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам, которые можно оставить по телефону диспетчерской.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияНа Северо-Крымском канале запустили первую насосную станциюСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
https://crimea.ria.ru/20230422/masshtabnoe-otklyuchenie-v-simferopole-do-vtornika-ne-budet-vody-1128299197.html
крым
симферополь
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/06/1118911192_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fee5157391148d7d8bbcce3bcaee7360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, алушта, вода в крыму, вода крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество, новости крыма
Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса

"Вода Крыма": полсотни улиц Симферополя и часть Алушты до вторника остались без воды

09:43 24.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз воды в Зеленогорское
Подвоз воды в Зеленогорское - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и Алушты до вторника остались без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".

Адреса отключений

По данным предприятия, ориентировочно до 6 часов утра без воды остались жильцы улиц Севастопольская, Баррикадная, Залесская, Бастионная, Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Озерная, Селекционная, Аэрофлотская, Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Гавена, Крымской Правды, Анатровская, Оранжерейная, Аэроклубная, Трансформаторная, Офицерская, Бульварная, Эстонская, Козлова, Пушкина, Самокиша, Гоголя, Жуковского, Луначарского, Желябова, Горького, Екатерининская, Серова Борзилова, Суворовский спуск, Менделеева, Набережная имени 60-летия СССР, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Генерала Попова, Декабристов, Тренева, Жильцовой, бульвар Франко, проспект Кирова, частично Февральская, Шполянской, Обьездная, Караманова, Субхи, Ленина, Невского, Долгоруковская, Дыбенко, Петропавловская Киевская, переулки Спартака, Заводской, Гренажный, Учебный, Пионерский, Совнаркомовский, Пугачева.
Кроме того до полудня воды не будет в селе Молодежное.
Авария - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
22 апреля, 08:01
Масштабное отключение: в Симферополе до вторника не будет воды

График подвоза воды

Для горожан будет организован подвоз питьевой воды.
С 10 до 14 часов машины поставят по адресам Севастопольская, 116 и Севастопольская, 27 - 29.
С 10 до 18 водовозка будет стоять по улице Севастопольской, 66/1, на Заводском переулке, по улице Самокиша, 12.
С 14.00 до 18.00 - по Севастопольской, 92 и Севастопольской, 41.
"Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 24 апреля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 утра во вторник", - предупредили на предприятии.

Отключение в Алуште

Также предприятие предупреждает об отключении ряда алуштинских абонентов. Отключение произойдет в понедельник в 20 часов по адресам улица Богдана Хмельницкого, 25, 27, 29, 31,33, Симферопольская, 41-101, частично по Строительной и Пригородной.
Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам, которые можно оставить по телефону диспетчерской.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию
Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
 
КрымСимферопольАлуштаВода в КрымуВода КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:59Боевика украинского нацбата осудили в Крыму
09:43Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса
09:33Погода и трафик: работа Керченской переправы 24 апреля
09:20Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма
08:37Где в Крыму появятся новые памятные знаки
08:05ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
07:56Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
07:46Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
07:23Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
07:01Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
06:27В Севастополе остановлен морской рейд
04:52Беспилотники атаковали Севастополь
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 апреля
21:53В Севастополе женщина на иномарке сбила двух подростков на мопеде
19:51Главные события и заявления дня: 23 апреля
19:05Скончался еще один депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР
18:40Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму
17:56ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка: погиб мирный житель
17:02Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров
Лента новостейМолния