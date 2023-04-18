https://crimea.ria.ru/20230418/na-severo-krymskom-kanale-zapustili-pervuyu-nasosnuyu-stantsiyu-1128240165.html
На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию
На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию - РИА Новости Крым, 18.04.2023
На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию
В Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T15:13
2023-04-18T15:13
2023-04-18T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года. Об этом сообщил журналистам во вторник советник председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров.Запуск первой станцииПо словам Захарова, за зиму было подготовлено оборудование на насосных станциях, гидротехнических сооружениях, отдельных участках канала, чтобы выполнить ремонтные и уходные работы.Другие работы на каналеВ рамках подготовки к новому сезону специалисты также провели бетонирование отдельных участков и расчистку необлицованных частей русла - общая площадь этих работ составила более 800 км. Еще за зиму к работе подготовили более 230 км водоводов."По насосным станциям заменялись определенные узлы деталей. На цели восстановления работоспособности всех сооружений Северо-Крымского канала из республиканского бюджета было выделено 350 млн рублей. Эти деньги освоены практически в полном объеме", - сообщил Захаров.Число водопользователей растетПо его словам, число водопользователей в 2023 году выросло до 209, общая площадь орошения от Северо-Крымского канала увеличилась втрое и составит в этом году 38,1 тысяч гектаров."Насосная станция №1 включилась в работу с расходом в 13,7 метров кубических в секунду. Это начальный период поливного сезона 2023 года. При необходимости производительность может увеличиться до 66 м кубических в секунду. Предполагается, что 26 апреля первые дождевальные машины уже включатся в работу", добавил Захаров.В целом на различные нужны в этом сезоне рассчитывают подать 245 млн кубометров воды. Из них 144 - на рисовые чеки. Тарифы для аграриев Госкомводхозом рассчитаны, и сейчас проходят этап согласования в Комитете по ценам и тарифам.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу. Головное водозаборное сооружение Северо-Крымского канала находится в городе Таврийске Херсонской области, самотеком вода движется до первой насосной станции 207 км, ежесуточный подъем горизонтов уровней воды осуществляется по нормативам - не более, чем на 15 см. Днепровская вода в Крыму используется не только для орошения, но и для обводнения: восемь наливных водохранилищ восточного Крыма пополняются водой именно из канала, и для их заполнения в этом году будет направлено около 100 млн кубометров воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым впятеро увеличит площадь посевов под рисСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230318/dneprovskaya-voda-poshla-v-krym-po-severo-krymskomu-kanalu-1127629803.html
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На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию
На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию
2023-04-18T15:13
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию
Госкомводхоз: на Северо-Крымском канале произошел запуск первой насосной станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года. Об этом сообщил журналистам во вторник советник председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров.
Запуск первой станции
По словам Захарова, за зиму было подготовлено оборудование на насосных станциях, гидротехнических сооружениях, отдельных участках канала, чтобы выполнить ремонтные и уходные работы.
"Проведены обследования и ремонты по руслу и боковым ответвлениям Северо-Крымского канала. Через три дня планируется запуск воды в Красногвардейскую ветку. Площадь орошения, непосредственно подвязанная к насосной станции №1, составляет больше 12 тыс. гектаров, 88 основных водопотребителей. Все готово", - рассказал представитель Госкомводхоза.
Другие работы на канале
В рамках подготовки к новому сезону специалисты также провели бетонирование отдельных участков и расчистку необлицованных частей русла - общая площадь этих работ составила более 800 км. Еще за зиму к работе подготовили более 230 км водоводов.
"По насосным станциям заменялись определенные узлы деталей. На цели восстановления работоспособности всех сооружений Северо-Крымского канала из республиканского бюджета было выделено 350 млн рублей. Эти деньги освоены практически в полном объеме", - сообщил Захаров.
Число водопользователей растет
По его словам, число водопользователей в 2023 году выросло до 209, общая площадь орошения от Северо-Крымского канала увеличилась втрое и составит в этом году 38,1 тысяч гектаров.
"Насосная станция №1 включилась в работу с расходом в 13,7 метров кубических в секунду. Это начальный период поливного сезона 2023 года. При необходимости производительность может увеличиться до 66 м кубических в секунду. Предполагается, что 26 апреля первые дождевальные машины уже включатся в работу", добавил Захаров.
В целом на различные нужны в этом сезоне рассчитывают подать 245 млн кубометров воды. Из них 144 - на рисовые чеки. Тарифы для аграриев Госкомводхозом рассчитаны, и сейчас проходят этап согласования в Комитете по ценам и тарифам.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял
, что крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу.
Головное водозаборное сооружение Северо-Крымского канала находится в городе Таврийске Херсонской области, самотеком вода движется до первой насосной станции 207 км, ежесуточный подъем горизонтов уровней воды осуществляется по нормативам - не более, чем на 15 см. Днепровская вода в Крыму используется не только для орошения, но и для обводнения: восемь наливных водохранилищ восточного Крыма пополняются водой именно из канала, и для их заполнения в этом году будет направлено около 100 млн кубометров воды.
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