https://crimea.ria.ru/20230418/na-severo-krymskom-kanale-zapustili-pervuyu-nasosnuyu-stantsiyu-1128240165.html

На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию

На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию - РИА Новости Крым, 18.04.2023

На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию

В Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T15:13

2023-04-18T15:13

2023-04-18T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года. Об этом сообщил журналистам во вторник советник председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров.Запуск первой станцииПо словам Захарова, за зиму было подготовлено оборудование на насосных станциях, гидротехнических сооружениях, отдельных участках канала, чтобы выполнить ремонтные и уходные работы.Другие работы на каналеВ рамках подготовки к новому сезону специалисты также провели бетонирование отдельных участков и расчистку необлицованных частей русла - общая площадь этих работ составила более 800 км. Еще за зиму к работе подготовили более 230 км водоводов."По насосным станциям заменялись определенные узлы деталей. На цели восстановления работоспособности всех сооружений Северо-Крымского канала из республиканского бюджета было выделено 350 млн рублей. Эти деньги освоены практически в полном объеме", - сообщил Захаров.Число водопользователей растетПо его словам, число водопользователей в 2023 году выросло до 209, общая площадь орошения от Северо-Крымского канала увеличилась втрое и составит в этом году 38,1 тысяч гектаров."Насосная станция №1 включилась в работу с расходом в 13,7 метров кубических в секунду. Это начальный период поливного сезона 2023 года. При необходимости производительность может увеличиться до 66 м кубических в секунду. Предполагается, что 26 апреля первые дождевальные машины уже включатся в работу", добавил Захаров.В целом на различные нужны в этом сезоне рассчитывают подать 245 млн кубометров воды. Из них 144 - на рисовые чеки. Тарифы для аграриев Госкомводхозом рассчитаны, и сейчас проходят этап согласования в Комитете по ценам и тарифам.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу. Головное водозаборное сооружение Северо-Крымского канала находится в городе Таврийске Херсонской области, самотеком вода движется до первой насосной станции 207 км, ежесуточный подъем горизонтов уровней воды осуществляется по нормативам - не более, чем на 15 см. Днепровская вода в Крыму используется не только для орошения, но и для обводнения: восемь наливных водохранилищ восточного Крыма пополняются водой именно из канала, и для их заполнения в этом году будет направлено около 100 млн кубометров воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым впятеро увеличит площадь посевов под рисСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230318/dneprovskaya-voda-poshla-v-krym-po-severo-krymskomu-kanalu-1127629803.html

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На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию 2023-04-18T15:13 true PT1M40S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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