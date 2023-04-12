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Крым впятеро увеличит площадь посевов под рис - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Крым впятеро увеличит площадь посевов под рис
Крым впятеро увеличит площадь посевов под рис - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Крым впятеро увеличит площадь посевов под рис
Крымские аграрии планируют в этом году в пять раз увеличить площадь посевов риса в пять раз, до 3,5 тысячи гектаров. Об этом сообщил глава правительства... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T14:18
2023-04-12T14:27
юрий гоцанюк
крым
сельское хозяйство
совет министров рк
крымский рис
экономика
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Крымские аграрии планируют в этом году в пять раз увеличить площадь посевов риса в пять раз, до 3,5 тысячи гектаров. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.Он отметил, что в прошлом году впервые с советских времен в Крыму собран рекордный урожай зерновых – более 2 млн тонн. При этом объем сельхозпроизводства за год вырос на 18% (186,6 млрд рублей). Овощной продукции собрано на 18% больше, в том числе картофеля – на 15%, плодово-ягодной продукции – на 8,1%, винограда – на 4,5%.Кроме того, по словам Гоцанюка, благодаря закладке 1,2 тысячи гектаров плодовых деревьев и 2 тысяч гектаров виноградников в этом году планируется собрать более 200 тысяч тонн плодово-ягодной продукции.Ранее власти республики сообщили, что площадь орошения полей и садов в Крыму в этом году превысит 44 тысячи гектаров, в том числе более 38 тысяч гектаров при помощи Северо-Крымского канала.При этом крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась экономика Крыма за 9 лет - статистикаКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхАграрии Крыма начали сев овощей для "борщевого набора"
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юрий гоцанюк, крым, сельское хозяйство, совет министров рк, крымский рис, экономика, продовольственная безопасность крыма, общество
Крым впятеро увеличит площадь посевов под рис

Крымский премьер Гоцанюк: площадь посевов под рис в РК увеличится в пять раз в 2023 году

14:18 12.04.2023 (обновлено: 14:27 12.04.2023)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкРисовые поля в Крыму
Рисовые поля в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Крымские аграрии планируют в этом году в пять раз увеличить площадь посевов риса в пять раз, до 3,5 тысячи гектаров. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"С запуском в 2022 году Северо-Крымского канала начало возрождаться рисоводство – площадь посева риса составила 0,7 тысячи гектаров, собрано 6 тысяч тонн. В 2023 году планируется засеять не менее 3,5 тысячи гектаров", - сказал Гоцанюк на пленарном заседании крымского парламента.
Он отметил, что в прошлом году впервые с советских времен в Крыму собран рекордный урожай зерновых – более 2 млн тонн. При этом объем сельхозпроизводства за год вырос на 18% (186,6 млрд рублей). Овощной продукции собрано на 18% больше, в том числе картофеля – на 15%, плодово-ягодной продукции – на 8,1%, винограда – на 4,5%.

"Благодаря бюджетной помощи, а также высокой организации труда в сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах республика вышла на самообеспеченность по производству продовольственной пшеницы, хлеба и хлебных продуктов, мяса птицы, фруктов. По ряду позиций объемы превышают региональные потребности. Объем финансирования агропромышленного комплекса Республики Крым был увеличен на 20% – до 3 млрд рублей", - добавил крымский премьер.

Кроме того, по словам Гоцанюка, благодаря закладке 1,2 тысячи гектаров плодовых деревьев и 2 тысяч гектаров виноградников в этом году планируется собрать более 200 тысяч тонн плодово-ягодной продукции.
Выращивание риса - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября 2022, 03:34Радио "Спутник в Крыму"
Как аграриям Крыма помогают растить рис
Ранее власти республики сообщили, что площадь орошения полей и садов в Крыму в этом году превысит 44 тысячи гектаров, в том числе более 38 тысяч гектаров при помощи Северо-Крымского канала.
При этом крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу.
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