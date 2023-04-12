https://crimea.ria.ru/20230412/krym-vpyatero-uvelichit-ploschad-posevov-pod-ris-1128136034.html

Крым впятеро увеличит площадь посевов под рис

Крым впятеро увеличит площадь посевов под рис - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Крым впятеро увеличит площадь посевов под рис

Крымские аграрии планируют в этом году в пять раз увеличить площадь посевов риса в пять раз, до 3,5 тысячи гектаров. Об этом сообщил глава правительства... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T14:18

2023-04-12T14:18

2023-04-12T14:27

юрий гоцанюк

крым

сельское хозяйство

совет министров рк

крымский рис

экономика

продовольственная безопасность крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Крымские аграрии планируют в этом году в пять раз увеличить площадь посевов риса в пять раз, до 3,5 тысячи гектаров. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.Он отметил, что в прошлом году впервые с советских времен в Крыму собран рекордный урожай зерновых – более 2 млн тонн. При этом объем сельхозпроизводства за год вырос на 18% (186,6 млрд рублей). Овощной продукции собрано на 18% больше, в том числе картофеля – на 15%, плодово-ягодной продукции – на 8,1%, винограда – на 4,5%.Кроме того, по словам Гоцанюка, благодаря закладке 1,2 тысячи гектаров плодовых деревьев и 2 тысяч гектаров виноградников в этом году планируется собрать более 200 тысяч тонн плодово-ягодной продукции.Ранее власти республики сообщили, что площадь орошения полей и садов в Крыму в этом году превысит 44 тысячи гектаров, в том числе более 38 тысяч гектаров при помощи Северо-Крымского канала.При этом крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась экономика Крыма за 9 лет - статистикаКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхАграрии Крыма начали сев овощей для "борщевого набора"

https://crimea.ria.ru/20220921/kak-agrariyam-kryma-pomogayut-rastit-ris-1124563860.html

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2023

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юрий гоцанюк, крым, сельское хозяйство, совет министров рк, крымский рис, экономика, продовольственная безопасность крыма, общество