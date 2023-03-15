https://crimea.ria.ru/20230315/agrarii-kryma-nachali-sev-ovoschey-dlya-borschevogo-nabora-1127559272.html

Аграрии Крыма начали сев овощей для "борщевого набора"

Аграрии Крыма начали сев овощей для "борщевого набора" - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Аграрии Крыма начали сев овощей для "борщевого набора"

Крымские аграрии в этом году посеют овощи на шести тысячах гектарах, еще на трех тысячах планируют высадить картофель. Как сообщил министр сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T20:46

2023-03-15T20:46

2023-03-15T21:52

крым

сельское хозяйство

андрей савчук

общество

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минспорта крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крымские аграрии в этом году посеют овощи на шести тысячах гектарах, еще на трех тысячах планируют высадить картофель. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук, ранний сев уже начался в восьми регионах республики. Какие овощи сажают в КрымуПо словам министра, кампанию открывает сев лука сортов "Кенди", "Штутгартер", "Берекет", "Радар", ранних сортов моркови и капусты. К этому времени овощными культурами уже засеяно больше 500 гектаров, а полностью этот этап закончат в апреле.По данным Минсельхоза Крыма, к севу поздних овощей аграрии приступят летом. После уборки они отправятся в хранилища. Самые большие площади под овощи открытого грунта сосредоточены в Красноперекопском, Джанкойском, Первомайском, Красногвардейском и Нижнегорском районах.Помощь аграриямПо словам главы крымского минсельхоза, крымские аграрии получают господдержку на проведение "овощных" агротехнологических работ с прошлого года."На это направление в этом и в прошлом году выделено больше 30 миллионов рублей. Сельхозтоваропроизводители могут потратить субсидию на приобретение семян, удобрений, средств защиты и затраты на проведение самих работ. Напомню, в прошлом году был собран урожай овощей на 9% больше, чем в 2021 году, картофеля – на 14% больше", - привел статистику Савчук.Ранее аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. В этом году зерновые, зернобобовые и масличные культуры засеют на 270 тысячах гектаров, яровую пшеницу – почти на 400 га, ячмень – на 40 тысячах гектаров, под овес отведено 4 тысячи гектаров. Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опытСадовые плантации: как в Крыму выращивают фруктыЧто происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года

https://crimea.ria.ru/20230311/v-polya-vykhodim-s-rassvetom-kak-v-krymu-idet-sev-yarovykh-1127425692.html

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крым, сельское хозяйство, андрей савчук, общество, новости крыма, экономика, минспорта крыма