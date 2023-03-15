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Аграрии Крыма начали сев овощей для "борщевого набора" - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Аграрии Крыма начали сев овощей для "борщевого набора"
Аграрии Крыма начали сев овощей для "борщевого набора" - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Аграрии Крыма начали сев овощей для "борщевого набора"
Крымские аграрии в этом году посеют овощи на шести тысячах гектарах, еще на трех тысячах планируют высадить картофель. Как сообщил министр сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T20:46
2023-03-15T21:52
крым
сельское хозяйство
андрей савчук
общество
новости крыма
экономика
минспорта крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крымские аграрии в этом году посеют овощи на шести тысячах гектарах, еще на трех тысячах планируют высадить картофель. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук, ранний сев уже начался в восьми регионах республики. Какие овощи сажают в КрымуПо словам министра, кампанию открывает сев лука сортов "Кенди", "Штутгартер", "Берекет", "Радар", ранних сортов моркови и капусты. К этому времени овощными культурами уже засеяно больше 500 гектаров, а полностью этот этап закончат в апреле.По данным Минсельхоза Крыма, к севу поздних овощей аграрии приступят летом. После уборки они отправятся в хранилища. Самые большие площади под овощи открытого грунта сосредоточены в Красноперекопском, Джанкойском, Первомайском, Красногвардейском и Нижнегорском районах.Помощь аграриямПо словам главы крымского минсельхоза, крымские аграрии получают господдержку на проведение "овощных" агротехнологических работ с прошлого года."На это направление в этом и в прошлом году выделено больше 30 миллионов рублей. Сельхозтоваропроизводители могут потратить субсидию на приобретение семян, удобрений, средств защиты и затраты на проведение самих работ. Напомню, в прошлом году был собран урожай овощей на 9% больше, чем в 2021 году, картофеля – на 14% больше", - привел статистику Савчук.Ранее аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. В этом году зерновые, зернобобовые и масличные культуры засеют на 270 тысячах гектаров, яровую пшеницу – почти на 400 га, ячмень – на 40 тысячах гектаров, под овес отведено 4 тысячи гектаров. Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опытСадовые плантации: как в Крыму выращивают фруктыЧто происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года
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крым, сельское хозяйство, андрей савчук, общество, новости крыма, экономика, минспорта крыма
Аграрии Крыма начали сев овощей для "борщевого набора"

Глава минсельхоза Савчук: в Крыму стартовал сев ранних овощей

20:46 15.03.2023 (обновлено: 21:52 15.03.2023)
 
© Минсельхоз КрымаПосевная кампания в Крыму
Посевная кампания в Крыму
© Минсельхоз Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крымские аграрии в этом году посеют овощи на шести тысячах гектарах, еще на трех тысячах планируют высадить картофель. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук, ранний сев уже начался в восьми регионах республики.

Какие овощи сажают в Крыму

По словам министра, кампанию открывает сев лука сортов "Кенди", "Штутгартер", "Берекет", "Радар", ранних сортов моркови и капусты. К этому времени овощными культурами уже засеяно больше 500 гектаров, а полностью этот этап закончат в апреле.
По данным Минсельхоза Крыма, к севу поздних овощей аграрии приступят летом. После уборки они отправятся в хранилища. Самые большие площади под овощи открытого грунта сосредоточены в Красноперекопском, Джанкойском, Первомайском, Красногвардейском и Нижнегорском районах.
"В последние годы наши аграрии отдают предпочтение отечественным селекционным сортам, которым крымский климат подходит идеально", - сообщил Савчук.
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Помощь аграриям

По словам главы крымского минсельхоза, крымские аграрии получают господдержку на проведение "овощных" агротехнологических работ с прошлого года.
"На это направление в этом и в прошлом году выделено больше 30 миллионов рублей. Сельхозтоваропроизводители могут потратить субсидию на приобретение семян, удобрений, средств защиты и затраты на проведение самих работ. Напомню, в прошлом году был собран урожай овощей на 9% больше, чем в 2021 году, картофеля – на 14% больше", - привел статистику Савчук.
Ранее аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. В этом году зерновые, зернобобовые и масличные культуры засеют на 270 тысячах гектаров, яровую пшеницу – почти на 400 га, ячмень – на 40 тысячах гектаров, под овес отведено 4 тысячи гектаров.
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