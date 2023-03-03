https://crimea.ria.ru/20230303/v-krymu-nachali-seyat-yarovye-kultury-1127314209.html

В Крыму начали сеять яровые культуры

В Крыму начали сеять яровые культуры - РИА Новости Крым, 03.03.2023

В Крыму начали сеять яровые культуры

Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T08:26

2023-03-03T08:26

2023-03-03T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.По его информации, в этом году зерновые, зернобобовые и масличные культуры засеют на 270 тысячах гектаров, яровую пшеницу – почти на 400 га, ячмень – на 40 тысячах гектаров, под овес отведено 4 тысячи гектаров."В этом году яровых зерновых и зернобобовых культур в республике планируется посеять на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Уже засеяно больше трех тысяч гектаров полей", - отметил Савчук.Глава регионального минсельхоза также уточил, что ближе к апрелю аграрии начнут сеять поздние яровые культуры: кукурузу, просо, сорго, подсолнечник и сою.Ранее сообщалось, что крымские аграрии приступили к сезонной подкормке озимых культур. Всего в планах обработать свыше 330 тысяч гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертовЧто происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги годаФорель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии

https://crimea.ria.ru/20230225/gde-v-krymu-sokhranilas-netronutaya-step-1127192744.html

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