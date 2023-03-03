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В Крыму начали сеять яровые культуры - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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В Крыму начали сеять яровые культуры
В Крыму начали сеять яровые культуры - РИА Новости Крым, 03.03.2023
В Крыму начали сеять яровые культуры
Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T08:26
2023-03-03T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.По его информации, в этом году зерновые, зернобобовые и масличные культуры засеют на 270 тысячах гектаров, яровую пшеницу – почти на 400 га, ячмень – на 40 тысячах гектаров, под овес отведено 4 тысячи гектаров."В этом году яровых зерновых и зернобобовых культур в республике планируется посеять на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Уже засеяно больше трех тысяч гектаров полей", - отметил Савчук.Глава регионального минсельхоза также уточил, что ближе к апрелю аграрии начнут сеять поздние яровые культуры: кукурузу, просо, сорго, подсолнечник и сою.Ранее сообщалось, что крымские аграрии приступили к сезонной подкормке озимых культур. Всего в планах обработать свыше 330 тысяч гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертовЧто происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги годаФорель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии
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крым, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, андрей савчук, новости, новости крыма, экономика
В Крыму начали сеять яровые культуры

В Крыму приступили к севу яровых: сколько гектаров выдедено на ячмень, овес и пшеницу

08:26 03.03.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.
По его информации, в этом году зерновые, зернобобовые и масличные культуры засеют на 270 тысячах гектаров, яровую пшеницу – почти на 400 га, ячмень – на 40 тысячах гектаров, под овес отведено 4 тысячи гектаров.
"В этом году яровых зерновых и зернобобовых культур в республике планируется посеять на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Уже засеяно больше трех тысяч гектаров полей", - отметил Савчук.
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Глава регионального минсельхоза также уточил, что ближе к апрелю аграрии начнут сеять поздние яровые культуры: кукурузу, просо, сорго, подсолнечник и сою.
Ранее сообщалось, что крымские аграрии приступили к сезонной подкормке озимых культур. Всего в планах обработать свыше 330 тысяч гектаров.
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КрымСельское хозяйствоМинсельхоз КрымаАндрей СавчукНовостиНовости КрымаЭкономика
 
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