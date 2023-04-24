https://crimea.ria.ru/20230424/pochti-tri-tysyachi-abonentov-v-simferopole-ostalis-bez-elektrichestva-1128330510.html

Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричества

Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричества - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричества

В Симферополе в результате технологического нарушения обесточены 2 948 абонентов. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T14:45

2023-04-24T14:45

2023-04-24T14:50

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе в результате технологического нарушения обесточены 2 948 абонентов. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В "Крымэнерго" обещают восстановить энергоснабжение в течение двух часов.Утром в воскресенье, 23 апреля, в Симферополе без света остались почти четыре тысячи абонентов. Причиной отключения стала авария на линии электропередачи. Городская больница №7 перезапитана по резервной схеме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии более 1,5 тысяч человек остались без светаВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения светаЧасть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса

https://crimea.ria.ru/20230423/v-krymu-bolnitsu-zapitali-po-rezervnoy-skheme-iz-za-avarii-na-lep-1128317474.html

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симферополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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