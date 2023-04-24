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Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричества - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричества
Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричества - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричества
В Симферополе в результате технологического нарушения обесточены 2 948 абонентов. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T14:45
2023-04-24T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе в результате технологического нарушения обесточены 2 948 абонентов. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В "Крымэнерго" обещают восстановить энергоснабжение в течение двух часов.Утром в воскресенье, 23 апреля, в Симферополе без света остались почти четыре тысячи абонентов. Причиной отключения стала авария на линии электропередачи. Городская больница №7 перезапитана по резервной схеме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии более 1,5 тысяч человек остались без светаВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения светаЧасть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса
https://crimea.ria.ru/20230423/v-krymu-bolnitsu-zapitali-po-rezervnoy-skheme-iz-za-avarii-na-lep-1128317474.html
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крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму
Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричества

Почти 3 тысячи жителей Симферополя в понедельник остались без света из-за аварии

14:45 24.04.2023 (обновлено: 14:50 24.04.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе в результате технологического нарушения обесточены 2 948 абонентов. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".

"24 апреля 2023 года в 13:53 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 2 948 абонентов в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 1000 кВт", - уточнили в компании.

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Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В "Крымэнерго" обещают восстановить энергоснабжение в течение двух часов.
Утром в воскресенье, 23 апреля, в Симферополе без света остались почти четыре тысячи абонентов. Причиной отключения стала авария на линии электропередачи. Городская больница №7 перезапитана по резервной схеме.
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