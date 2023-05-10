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Больше 20 улиц Симферополя останутся без света в среду - адреса - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Больше 20 улиц Симферополя останутся без света в среду - адреса
Больше 20 улиц Симферополя останутся без света в среду - адреса - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Больше 20 улиц Симферополя останутся без света в среду - адреса
В среду больше 20 улиц крымской столицы до вечера останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупреждают в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T07:23
2023-05-10T07:23
крым
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В среду больше 20 улиц крымской столицы до вечера останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупреждают в пресс-службе "Крымэнерго"."В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику", - сказано в сообщении компании.Так, из-за капитального ремонта электросетей без света останутся жители улиц Хвойная, 12, 48-68 (чет), 9, 17/11, 25-69 (нечет); Кипарисная, 26-60 (чет), 37, 49-57 (нечет); Янтарная, 31-43 (нечет); 26-56 (чет); Усадебная, 2, 1-11 (нечет); Звездная, 42-50 (чет), 52/19, 51-61 (нечет); Пихтовая, 44-62 (чет), 41-55 (нечет); Чименлик, 8-35; Миндальная, 31, 54; Рериха, 20.Кроме того, ремонтные работы оставят без электроснабжения горожан по адресам: ул. Ковыльная, 2-28 (чет), 84, 3-59 (нечет); ул. Парниковая, 4-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Пасечная, 1-12; ул. Северная, 4-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Сотовая, 1-12; ул. Счастливая, 2-10 (чет), 1-17 (нечет); ул. Николаевская, 4, 1А-13 (нечет); ул. Трудовая, 4-12 (чет), 1/3-13 (нечет); ул. Винницкая, 146-172 (чет), 13-23 (нечет); ул. Телефонный спуск, 21; ул. Связистов, 142-172 (чет), 131-159 (нечет); ул. Высотная/ул. Бархатовой, 138-160 (чет), 90, 139-167 (нечет); пер. Конечный, 2-16 (чет), 5-13 (нечет); ул. Петровская балка, 318-340 (чет), 285-305 (нечет); ул. Производственная, 6-56 (чет); ул. Тарабукина, 165-167 (нечет); ул. Связистов, 174; пр-зд Второй Петровский, 1-3 (нечет).Читайте также на РИА Новости Крым:Не влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭППрокуратура РК проверит причину массового отключения света в СимферополеВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света
https://crimea.ria.ru/20230323/modernizatsiya-podstantsii-severnaya-v-krymu-chto-uzhe-sdelano-1127738948.html
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крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, общество, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
Больше 20 улиц Симферополя останутся без света в среду - адреса

Жители 23 улиц Симферополя до вечера среды останутся без электроснабжения из-за ремонтов

07:23 10.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В среду больше 20 улиц крымской столицы до вечера останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупреждают в пресс-службе "Крымэнерго".
"В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику", - сказано в сообщении компании.
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Так, из-за капитального ремонта электросетей без света останутся жители улиц Хвойная, 12, 48-68 (чет), 9, 17/11, 25-69 (нечет); Кипарисная, 26-60 (чет), 37, 49-57 (нечет); Янтарная, 31-43 (нечет); 26-56 (чет); Усадебная, 2, 1-11 (нечет); Звездная, 42-50 (чет), 52/19, 51-61 (нечет); Пихтовая, 44-62 (чет), 41-55 (нечет); Чименлик, 8-35; Миндальная, 31, 54; Рериха, 20.
Кроме того, ремонтные работы оставят без электроснабжения горожан по адресам: ул. Ковыльная, 2-28 (чет), 84, 3-59 (нечет); ул. Парниковая, 4-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Пасечная, 1-12; ул. Северная, 4-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Сотовая, 1-12; ул. Счастливая, 2-10 (чет), 1-17 (нечет); ул. Николаевская, 4, 1А-13 (нечет); ул. Трудовая, 4-12 (чет), 1/3-13 (нечет); ул. Винницкая, 146-172 (чет), 13-23 (нечет); ул. Телефонный спуск, 21; ул. Связистов, 142-172 (чет), 131-159 (нечет); ул. Высотная/ул. Бархатовой, 138-160 (чет), 90, 139-167 (нечет); пер. Конечный, 2-16 (чет), 5-13 (нечет); ул. Петровская балка, 318-340 (чет), 285-305 (нечет); ул. Производственная, 6-56 (чет); ул. Тарабукина, 165-167 (нечет); ул. Связистов, 174; пр-зд Второй Петровский, 1-3 (нечет).
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