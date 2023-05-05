https://crimea.ria.ru/20230505/ne-vlezay--obestochit-k-chemu-vedet-narushenie-okhrannykh-zon-lep-1128534151.html

Не влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭП

Не влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭП - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Не влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭП

В Крыму за четыре месяца было зафиксировано 14 случаев нарушения энергоснабжения из-за незаконных работ в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП), сообщает... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-05T08:09

2023-05-05T08:09

2023-05-04T19:53

крым

гуп рк "крымэнерго"

общество

безопасность республики крым и севастополя

отключение электроэнергии в крыму

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму за четыре месяца было зафиксировано 14 случаев нарушения энергоснабжения из-за незаконных работ в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП), сообщает "Крымэнерго".Повреждений стало большеКак отмечают в организации, нарушители игнорируют неоднократные предупреждения со стороны энергетиков, на полуострове "растет число фактов нарушения энергоснабжения, связанных с несанкционированными работами в охранных зонах" ЛЭП. Более того, выявлены грубые нарушения существующих правил.На предприятии напомнили, что массовое отключение электроэнергии произошло 7 февраля, когда из-за обрыва проводов воздушной линии из-за посторонней техники на объекте, без света оказались больше 5,5 тыс. абонентов в 29 населенных пунктах на севере Крыма. Днем позже, 8 февраля, из-за того, что экскаватор повредил кабельную линию, почти 3 тысячи жителей Бахчисарая остались без электроэнергии.Энергетики призывают организации соблюдать правила согласования работ в охранных зонах линейных сооружений. И напоминают, что виновники могут понести как административную, так и уголовную ответственность за нарушения.Как близко можно подойти к ЛЭПОхранная зона – это то минимально допустимое расстояние до электросетей, которое следует соблюдать.В установленных пределах без разрешения "Крымэнерго" запрещено строить и капитально ремонтировать здания и сооружения, ремонтировать коммуникаций. Кроме того, нельзя проводить строительные и погрузочно-разгрузочные работы, высаживать или рубить деревья и самовольно проводить хозяйственную деятельность."Это касается и автотранспорта: проезд под ЛЭП машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без него более 4,5 м, должен осуществляться с письменного согласия представителей энергопредприятия", - добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Южный берег Крыма утром остался без светаВ Евпатории произошло аварийное отключение подстанцииСнова без света: три села под Симферополем обесточены

https://crimea.ria.ru/20230427/prokuratura-rk-proverit-prichinu-massovogo-otklyucheniya-sveta-v-simferopole-1128393054.html

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