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Снова без света: три села под Симферополем обесточены - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Снова без света: три села под Симферополем обесточены
Снова без света: три села под Симферополем обесточены - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Снова без света: три села под Симферополем обесточены
Три села в Симферопольском районе Крыма второй раз за день остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T20:50
2023-05-01T20:50
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симферопольский район
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Три села в Симферопольском районе Крыма второй раз за день остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Последствия аварии устраняют специалисты. Восстановить электроснабжение обещают в течение двух часов.Утром в понедельник села Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное Симферопольского района остались без света из-за аварии.Накануне два поселка в пригороде Симферополя остались без электроэнергии в результате аварии. В пятницу в Симферопольском районе без электроэнергии оставались почти 1800 абонентов в четырех селах.Ранее в течение суток в Симферополе произошли две крупные аварии на сетях. Около 10 утра в четверг без электричества остались 3 904 абонента, в том числе горбольница №7, которую подключили по резервной схеме. В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что причиной аварии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Прокуратура Крыма начала проверку по факту ограничения в электроснабжении.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в СимферополеСимферополь второй раз за сутки остался без светаВ Крыму больницу запитали по резервной схеме из-за аварии на ЛЭП
симферопольский район
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РИА Новости Крым
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Снова без света: три села под Симферополем обесточены

Три села в Крыму обесточены раз за день из-за аварии второй раз за день

20:50 01.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция в Симферополе
Электрическая подстанция в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Три села в Симферопольском районе Крыма второй раз за день остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, в 18:44 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены абоненты в селах Трудолюбово, Чистенькое и Трехпрудное. Отключенная нагрузка составила 725 кВт.
Последствия аварии устраняют специалисты. Восстановить электроснабжение обещают в течение двух часов.
Утром в понедельник села Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное Симферопольского района остались без света из-за аварии.
Накануне два поселка в пригороде Симферополя остались без электроэнергии в результате аварии. В пятницу в Симферопольском районе без электроэнергии оставались почти 1800 абонентов в четырех селах.
Ранее в течение суток в Симферополе произошли две крупные аварии на сетях. Около 10 утра в четверг без электричества остались 3 904 абонента, в том числе горбольница №7, которую подключили по резервной схеме. В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что причиной аварии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Прокуратура Крыма начала проверку по факту ограничения в электроснабжении.
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Заголовок открываемого материала
21:15Где над Крымом сбили беспилотники
20:50Снова без света: три села под Симферополем обесточены
20:02Главные события и заявления дня: 1 мая
19:12СК завел дело о подрыве путей в Брянской области
18:48Зачем США и Британии были нужны украинские националисты – документы СМЕРШ
18:17Атака дронов на Севастополь - что происходит в городе
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