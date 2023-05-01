https://crimea.ria.ru/20230501/snova-bez-sveta-tri-sela-pod-simferopolem-obestocheny-1128469661.html

Снова без света: три села под Симферополем обесточены

Снова без света: три села под Симферополем обесточены - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Снова без света: три села под Симферополем обесточены

Три села в Симферопольском районе Крыма второй раз за день остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T20:50

2023-05-01T20:50

2023-05-01T20:50

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Три села в Симферопольском районе Крыма второй раз за день остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Последствия аварии устраняют специалисты. Восстановить электроснабжение обещают в течение двух часов.Утром в понедельник села Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное Симферопольского района остались без света из-за аварии.Накануне два поселка в пригороде Симферополя остались без электроэнергии в результате аварии. В пятницу в Симферопольском районе без электроэнергии оставались почти 1800 абонентов в четырех селах.Ранее в течение суток в Симферополе произошли две крупные аварии на сетях. Около 10 утра в четверг без электричества остались 3 904 абонента, в том числе горбольница №7, которую подключили по резервной схеме. В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что причиной аварии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Прокуратура Крыма начала проверку по факту ограничения в электроснабжении.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в СимферополеСимферополь второй раз за сутки остался без светаВ Крыму больницу запитали по резервной схеме из-за аварии на ЛЭП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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