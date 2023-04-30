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Два поселка в пригороде Симферополя остались без света из-за аварии
Два поселка в пригороде Симферополя остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Два поселка в пригороде Симферополя остались без света из-за аварии
Два поселка в пригороде Симферополя остались без электроэнергии в результате аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T21:18
2023-04-30T21:18
2023-04-30T21:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Два поселка в пригороде Симферополя остались без электроэнергии в результате аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Уточняется, что отключенная нагрузка составила 1 200 кВт.Срециалисты ресурсной организации уже приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.В пятницу из-за аварии на линии в Симферопольском районе без электроэнергии оставались почти 1800 абонентов в четырех селах.Ранее в течение суток в Симферополе произошли две крупные аварии на сетях. Около 10 утра в четверг без электричества остались 3 904 абонента, в том числе горбольница №7, которую подключили по резервной схеме. В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что причиной аварии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Прокуратура Крыма начала проверку по факту ограничения в электроснабжении.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без светаПрокуратура РК проверит причину массового отключения света в СимферополеВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света
https://crimea.ria.ru/20230428/novofedorovka-i-sudak-v-krymu-ostalis-bez-sveta-1128418059.html
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Два поселка в пригороде Симферополя остались без света из-за аварии
Авария на сетях в воскресенье вечером обесточила два поселка в пригороде Симферополя
21:18 30.04.2023 (обновлено: 21:20 30.04.2023)