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Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света
Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света
Около 20 улиц Симферополя и несколько сел Симферопольского района в пятницу останутся без света из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте предприятия РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T07:12
2023-04-28T07:12
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Около 20 улиц Симферополя и несколько сел Симферопольского района в пятницу останутся без света из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго".Так, в зону отключения попадают улицы Кавказская (16-18), Караимская (1-5), Некрасова (22), Сергеева-Ценского (15-30), Крылова (21), Ковыльная (2-59, 84), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (4, 1А-13), Трудовая (1/3-13), Декабристов (13-21А), Морозова (8-14,19-23), Шполянской (12А-23), бульвар Франко (22-24).Кроме того, без света в пятницу останутся ряд улиц сел Мирное, Доброе, Краснолесье, Перевальное, Денисовка, Ивановка. Восстановление энергоснабжения планируется к 17:00.Как сообщалось, в четверг в Симферополе произошло массовое отключение света. По информации "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр Симферополя останется без света в четверг – адресаДесятки тысяч крымчан остались без света – в чем причинаВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света
https://crimea.ria.ru/20230427/prokuratura-rk-proverit-prichinu-massovogo-otklyucheniya-sveta-v-simferopole-1128393054.html
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РИА Новости Крым
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новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", общество, крым, симферополь, новости
Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света

Крымэнерго: почти 20 улиц Симферополя и пригородные села в пятницу останутся без света

07:12 28.04.2023
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Около 20 улиц Симферополя и несколько сел Симферопольского района в пятницу останутся без света из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго".
"В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, в зону отключения попадают улицы Кавказская (16-18), Караимская (1-5), Некрасова (22), Сергеева-Ценского (15-30), Крылова (21), Ковыльная (2-59, 84), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (4, 1А-13), Трудовая (1/3-13), Декабристов (13-21А), Морозова (8-14,19-23), Шполянской (12А-23), бульвар Франко (22-24).
Кроме того, без света в пятницу останутся ряд улиц сел Мирное, Доброе, Краснолесье, Перевальное, Денисовка, Ивановка. Восстановление энергоснабжения планируется к 17:00.
Как сообщалось, в четверг в Симферополе произошло массовое отключение света. По информации "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
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