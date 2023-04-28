https://crimea.ria.ru/20230428/pochti-20-ulits-simferopolya-i-prigorodnye-sela-na-den-ostanutsya-bez-sveta-1128404297.html
Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света
Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света
Около 20 улиц Симферополя и несколько сел Симферопольского района в пятницу останутся без света из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте предприятия РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T07:12
2023-04-28T07:12
2023-04-28T07:12
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
общество
крым
симферополь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Около 20 улиц Симферополя и несколько сел Симферопольского района в пятницу останутся без света из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго".Так, в зону отключения попадают улицы Кавказская (16-18), Караимская (1-5), Некрасова (22), Сергеева-Ценского (15-30), Крылова (21), Ковыльная (2-59, 84), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (4, 1А-13), Трудовая (1/3-13), Декабристов (13-21А), Морозова (8-14,19-23), Шполянской (12А-23), бульвар Франко (22-24).Кроме того, без света в пятницу останутся ряд улиц сел Мирное, Доброе, Краснолесье, Перевальное, Денисовка, Ивановка. Восстановление энергоснабжения планируется к 17:00.Как сообщалось, в четверг в Симферополе произошло массовое отключение света. По информации "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр Симферополя останется без света в четверг – адресаДесятки тысяч крымчан остались без света – в чем причинаВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света
https://crimea.ria.ru/20230427/prokuratura-rk-proverit-prichinu-massovogo-otklyucheniya-sveta-v-simferopole-1128393054.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", общество, крым, симферополь, новости
Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света
Крымэнерго: почти 20 улиц Симферополя и пригородные села в пятницу останутся без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Около 20 улиц Симферополя и несколько сел Симферопольского района в пятницу останутся без света из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго".
"В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, в зону отключения попадают улицы Кавказская (16-18), Караимская (1-5), Некрасова (22), Сергеева-Ценского (15-30), Крылова (21), Ковыльная (2-59, 84), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (4, 1А-13), Трудовая (1/3-13), Декабристов (13-21А), Морозова (8-14,19-23), Шполянской (12А-23), бульвар Франко (22-24).
Кроме того, без света в пятницу останутся ряд улиц сел Мирное, Доброе, Краснолесье, Перевальное, Денисовка, Ивановка. Восстановление энергоснабжения планируется к 17:00.
Как сообщалось, в четверг в Симферополе произошло массовое отключение света. По информации "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Без электричества остались 3904 абонента
, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
Читайте также на РИА Новости Крым: