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В Крыму еще четыре села остались без света

В Крыму еще четыре села остались без света - РИА Новости Крым, 28.04.2023

В Крыму еще четыре села остались без света

Авария на линии в Симферопольском районе Крыма оставила без электроэнергии почти 1800 абонентов в четырех селах. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T10:27

2023-04-28T10:27

2023-04-28T10:27

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Авария на линии в Симферопольском районе Крыма оставила без электроэнергии почти 1800 абонентов в четырех селах. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Отмечается, что авария произошла около девяти часов утра, и специалисты уже приступили к ликвидации ее последствий. По предварительной информации, электроснабжение восстановят в ближайшие два часа.Накануне в течение суток в Симферополе произошло две аварии на сетях. Около 10 утра в четверг без электричества остались 3 904 абонента, в том числе горбольница №7, которую подключили по резервной схеме. В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что причиной аварии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Прокуратура Крыма начала проверку по факту ограничения в электроснабжении. Вечером 27 апреля стало известно, что из-за аварии на линии 10 кВ в крымской столице обесточены почти четыре тысячи абонентов. Утром 28 апреля в "Крымэнерго" сообщили, что около 20 улиц Симферополя и несколько сел Симферопольского района в пятницу останутся без света из-за планового ремонта. Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света Штормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

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