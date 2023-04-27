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Симферополь второй раз за сутки остался без света

Симферополь второй раз за сутки остался без света - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Симферополь второй раз за сутки остался без света

В Симферополе из-за аварии на линии 10 кВ были обесточены почти четыре тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T21:07

2023-04-27T21:07

2023-04-27T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на линии 10 кВ были обесточены почти четыре тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Работники предприятия уже приступили к ликвидации последствий аварийных ситуаций.По предварительной информации, электроснабжение планируют восстановить в течение двух ближайших часов.Это уже второе массовое отключение света в крымской столицы за последние сутки. Около 10:00 утра в четверг Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ.Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту ограничения в электроснабжении. В ведомстве подчеркнули, что в ходе мероприятий будет дана оценка деятельности контролирующих органов по соблюдению требований жилищно- коммунального законодательства. Кроме того, проверена периодичность выполнения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.В понедельник 24 апреля из-за технологического нарушения в Симферополе были обесточены 2 948 абонентов, а 22 апреля из-за технологического нарушения без света остались более полутора тысяч абонентов Феодосии. Днем ранее в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму больницу запитали по резервной схеме из-за аварии на ЛЭПДесятки тысяч крымчан остались без света – в чем причинаВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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