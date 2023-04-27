Симферополь второй раз за сутки остался без света
Новая вария на сетях: в Симферополе восстанавливают электроснабжение
© Фото: pexels.comЛампочка
© Фото: pexels.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на линии 10 кВ были обесточены почти четыре тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"27 апреля 2023 года, в 17:56 и в 17:59, в результате технологических нарушений на линии 10 кВ были обесточены 3940 абонентов в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 3000 кВт", - говорится в сообщении.
Работники предприятия уже приступили к ликвидации последствий аварийных ситуаций.
По предварительной информации, электроснабжение планируют восстановить в течение двух ближайших часов.
Это уже второе массовое отключение света в крымской столицы за последние сутки. Около 10:00 утра в четверг Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ.
Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту ограничения в электроснабжении. В ведомстве подчеркнули, что в ходе мероприятий будет дана оценка деятельности контролирующих органов по соблюдению требований жилищно- коммунального законодательства. Кроме того, проверена периодичность выполнения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.
В понедельник 24 апреля из-за технологического нарушения в Симферополе были обесточены 2 948 абонентов, а 22 апреля из-за технологического нарушения без света остались более полутора тысяч абонентов Феодосии. Днем ранее в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым.
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