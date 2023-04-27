Рейтинг@Mail.ru
Симферополь второй раз за сутки остался без света - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230427/simferopol-vtoroy-raz-za-sutki-ostalsya-bez-sveta-1128407634.html
Симферополь второй раз за сутки остался без света
Симферополь второй раз за сутки остался без света - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Симферополь второй раз за сутки остался без света
В Симферополе из-за аварии на линии 10 кВ были обесточены почти четыре тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T21:07
2023-04-27T21:07
гуп рк "крымэнерго"
симферополь
прокуратура республики крым
городская среда
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/95/1118309507_0:64:1881:1122_1920x0_80_0_0_166ec262d787840c7298f694ed155d04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на линии 10 кВ были обесточены почти четыре тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Работники предприятия уже приступили к ликвидации последствий аварийных ситуаций.По предварительной информации, электроснабжение планируют восстановить в течение двух ближайших часов.Это уже второе массовое отключение света в крымской столицы за последние сутки. Около 10:00 утра в четверг Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ.Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту ограничения в электроснабжении. В ведомстве подчеркнули, что в ходе мероприятий будет дана оценка деятельности контролирующих органов по соблюдению требований жилищно- коммунального законодательства. Кроме того, проверена периодичность выполнения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.В понедельник 24 апреля из-за технологического нарушения в Симферополе были обесточены 2 948 абонентов, а 22 апреля из-за технологического нарушения без света остались более полутора тысяч абонентов Феодосии. Днем ранее в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму больницу запитали по резервной схеме из-за аварии на ЛЭПДесятки тысяч крымчан остались без света – в чем причинаВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/95/1118309507_80:0:1751:1253_1920x0_80_0_0_f2465fed9cbc6e71a2a0762bd3042dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", симферополь, прокуратура республики крым, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости, новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму
Симферополь второй раз за сутки остался без света

Новая вария на сетях: в Симферополе восстанавливают электроснабжение

21:07 27.04.2023
 
© Фото: pexels.comЛампочка
Лампочка
© Фото: pexels.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на линии 10 кВ были обесточены почти четыре тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"27 апреля 2023 года, в 17:56 и в 17:59, в результате технологических нарушений на линии 10 кВ были обесточены 3940 абонентов в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 3000 кВт", - говорится в сообщении.
Работники предприятия уже приступили к ликвидации последствий аварийных ситуаций.
По предварительной информации, электроснабжение планируют восстановить в течение двух ближайших часов.
Это уже второе массовое отключение света в крымской столицы за последние сутки. Около 10:00 утра в четверг Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ.
Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту ограничения в электроснабжении. В ведомстве подчеркнули, что в ходе мероприятий будет дана оценка деятельности контролирующих органов по соблюдению требований жилищно- коммунального законодательства. Кроме того, проверена периодичность выполнения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.
В понедельник 24 апреля из-за технологического нарушения в Симферополе были обесточены 2 948 абонентов, а 22 апреля из-за технологического нарушения без света остались более полутора тысяч абонентов Феодосии. Днем ранее в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму больницу запитали по резервной схеме из-за аварии на ЛЭП
Десятки тысяч крымчан остались без света – в чем причина
В "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света
 
ГУП РК "Крымэнерго"СимферопольПрокуратура Республики КрымГородская средаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовостиНовости КрымаКрымОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:05Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина
21:55Главные новости Крыма: 27 апреля
21:42Главные события и заявления дня: 27 апреля
21:07Симферополь второй раз за сутки остался без света
20:51Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в Донецке
20:45ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен
20:35Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера
20:16Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
20:03В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники
19:48На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека
19:37Павленко сообщила о кадровых перестановках в руководстве Ялты
19:27Марат Касем отпущен под подписку о невыезде
19:11Вырубку можжевельника в Крыму поможет остановить новый закон - мнение
18:55На мгновение потеряла сознание: в Крыму иномарка заехала под "КамАЗ"
18:31Путин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары
18:05Военврач о новых аптечках Минобороны и правилах оказания первой помощи
17:42Насиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом
17:01В Крыму модернизируют железную дорогу
16:32Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО
16:27Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"- видео
Лента новостейМолния