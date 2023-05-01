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Несколько сел под Симферополем без света из-за аварии

Несколько сел под Симферополем без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Несколько сел под Симферополем без света из-за аварии

Несколько сел в Симферопольском районе Крыма обесточены из-за аварии на линии. Об этом в воскресенье сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T09:55

2023-05-01T09:55

2023-05-01T09:57

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

гуп рк "крымэнерго"

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Несколько сел в Симферопольском районе Крыма обесточены из-за аварии на линии. Об этом в воскресенье сообщили на предприятии "Крымэнерго".Специалисты предприятия устраняют последствия аварии. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов. Накануне два поселка в пригороде Симферополя остались без электроэнергии в результате аварии. В пятницу из-за аварии на линии в Симферопольском районе без электроэнергии оставались почти 1800 абонентов в четырех селах.Ранее в течение суток в Симферополе произошли две крупные аварии на сетях. Около 10 утра в четверг без электричества остались 3 904 абонента, в том числе горбольница №7, которую подключили по резервной схеме. В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что причиной аварии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Прокуратура Крыма начала проверку по факту ограничения в электроснабжении.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричестваПрокуратура РК проверит причину массового отключения света в СимферополеНовофедоровка и Судак в Крыму остались без света

симферопольский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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