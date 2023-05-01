Рейтинг@Mail.ru
Несколько сел под Симферополем без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230501/neskolko-sel-pod-simferopolem-bez-sveta-iz-za-avarii-1128460094.html
Несколько сел под Симферополем без света из-за аварии
Несколько сел под Симферополем без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Несколько сел под Симферополем без света из-за аварии
Несколько сел в Симферопольском районе Крыма обесточены из-за аварии на линии. Об этом в воскресенье сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T09:55
2023-05-01T09:57
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
гуп рк "крымэнерго"
симферопольский район
крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223622_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_04504e6aaf792865e7ac8190f21d030d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Несколько сел в Симферопольском районе Крыма обесточены из-за аварии на линии. Об этом в воскресенье сообщили на предприятии "Крымэнерго".Специалисты предприятия устраняют последствия аварии. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов. Накануне два поселка в пригороде Симферополя остались без электроэнергии в результате аварии. В пятницу из-за аварии на линии в Симферопольском районе без электроэнергии оставались почти 1800 абонентов в четырех селах.Ранее в течение суток в Симферополе произошли две крупные аварии на сетях. Около 10 утра в четверг без электричества остались 3 904 абонента, в том числе горбольница №7, которую подключили по резервной схеме. В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что причиной аварии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Прокуратура Крыма начала проверку по факту ограничения в электроснабжении.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричестваПрокуратура РК проверит причину массового отключения света в СимферополеНовофедоровка и Судак в Крыму остались без света
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223622_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_e2ab6a5ad6be67ebc87300f098fae268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, гуп рк "крымэнерго", симферопольский район, крым, новости крыма, происшествия
Несколько сел под Симферополем без света из-за аварии

В Симферопольском районе из-за аварии на линии обесточены четыре села

09:55 01.05.2023 (обновлено: 09:57 01.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Несколько сел в Симферопольском районе Крыма обесточены из-за аварии на линии. Об этом в воскресенье сообщили на предприятии "Крымэнерго".
В результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены абоненты в селах Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное. Отключенная нагрузка составила 725 кВт.
Специалисты предприятия устраняют последствия аварии. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.
Накануне два поселка в пригороде Симферополя остались без электроэнергии в результате аварии. В пятницу из-за аварии на линии в Симферопольском районе без электроэнергии оставались почти 1800 абонентов в четырех селах.
Ранее в течение суток в Симферополе произошли две крупные аварии на сетях. Около 10 утра в четверг без электричества остались 3 904 абонента, в том числе горбольница №7, которую подключили по резервной схеме. В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что причиной аварии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Прокуратура Крыма начала проверку по факту ограничения в электроснабжении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричества
Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе
Новофедоровка и Судак в Крыму остались без света
 
Отключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаГУП РК "Крымэнерго"Симферопольский районКрымНовости КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Удары по Украине и конец СВО: эксперт сделал прогноз
12:44Подрыв ЛЭП в Ленобласти - возбуждено дело о диверсии
12:20Пожар и остановка поездов: ситуация на месте взрыва в Брянске
11:37Взрыв на путях под Брянском - с рельсов сошел локомотив: что известно
11:23Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативные данные
11:00У большой раковины – большая ножка: в Крыму открылся сезон улиток
10:16Дождь и дымка - как работает Керченская паромная переправа
09:55Несколько сел под Симферополем без света из-за аварии
09:47Серия взрывов на Украине: что известно
09:21Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти
09:05Где в Севастополе отдохнуть с шашлыками на природе
08:32Рабочий Первомай в военном Севастополе: бомбежки, флаги и хамса
08:01Бизнес для мам и длинные выходные: что ждет россиян в мае
00:01Каким будет первый день мая в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 1 мая
23:25Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым 1:32
21:18Два поселка в пригороде Симферополя остались без света из-за аварии
20:59Не подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗа
20:30Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания
20:09Умер Вячеслав Зайцев
Лента новостейМолния