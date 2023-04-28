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Новофедоровка и Судак в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Новофедоровка и Судак в Крыму остались без света
Новофедоровка и Судак в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Новофедоровка и Судак в Крыму остались без света
В поселке городского типа Новофедоровка в Сакском районе Крыма. а также в городе Судак из-за аварии без электричества остались более двух тысяч абонентов. Об... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T13:23
2023-04-28T13:25
крым
сакский район
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Новофедоровка в Сакском районе Крыма. а также в городе Судак из-за аварии без электричества остались более двух тысяч абонентов. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Восстановить подачу электричества специалисты предприятия обещают в течение двух часов.В Судаке и селе Дачном технологическое нарушение на линии 10 кВ оставило без электричества 1 140 абонентов.В четверг в Симферополе дважды из-за аварии были обесточнены порядка четырех тысяч абонентов. Около 10:00 утра без электричества остались 3904 абонента, в том числе городская больница №7, которую запитали по резервной схеме. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Второй раз свет пропал в 17:56 и в 17:59 на линии 10 кВ. Врезультате были обесточены 3940 абонентов в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 3000 кВт.Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту ограничения в электроснабжении. В ведомстве подчеркнули, что в ходе мероприятий будет дана оценка деятельности контролирующих органов по соблюдению требований жилищно- коммунального законодательства. Кроме того, проверена периодичность выполнения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без светаПрокуратура РК проверит причину массового отключения света в СимферополеВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света
https://crimea.ria.ru/20221229/na-yuzhnom-beregu-kryma-zapustili-v-rabotu-tri-elektropodstantsii-1126195968.html
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крым, сакский район, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, новофедоровка, судак
Новофедоровка и Судак в Крыму остались без света

Авария на сетях оставила без света более 2 тыс. абонентов Сакского района и Судака

13:23 28.04.2023 (обновлено: 13:25 28.04.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Новофедоровка в Сакском районе Крыма. а также в городе Судак из-за аварии без электричества остались более двух тысяч абонентов. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 1 211 абонентов в пгт Новофедоровка. Отключенная нагрузка составила 793 кВт", - сказно в сообщении.
Восстановить подачу электричества специалисты предприятия обещают в течение двух часов.
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В Судаке и селе Дачном технологическое нарушение на линии 10 кВ оставило без электричества 1 140 абонентов.
"Отключенная нагрузка составила 1371 кВт. Работники ГУП РК "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Специалисты планируют восстановить электроснабжение в течение двух часов", - заверили в компании.
В четверг в Симферополе дважды из-за аварии были обесточнены порядка четырех тысяч абонентов. Около 10:00 утра без электричества остались 3904 абонента, в том числе городская больница №7, которую запитали по резервной схеме. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Второй раз свет пропал в 17:56 и в 17:59 на линии 10 кВ. Врезультате были обесточены 3940 абонентов в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 3000 кВт.
Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту ограничения в электроснабжении. В ведомстве подчеркнули, что в ходе мероприятий будет дана оценка деятельности контролирующих органов по соблюдению требований жилищно- коммунального законодательства. Кроме того, проверена периодичность выполнения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.
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