https://crimea.ria.ru/20230428/novofedorovka-i-sudak-v-krymu-ostalis-bez-sveta-1128418059.html

Новофедоровка и Судак в Крыму остались без света

Новофедоровка и Судак в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Новофедоровка и Судак в Крыму остались без света

В поселке городского типа Новофедоровка в Сакском районе Крыма. а также в городе Судак из-за аварии без электричества остались более двух тысяч абонентов. Об... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T13:23

2023-04-28T13:23

2023-04-28T13:25

крым

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Новофедоровка в Сакском районе Крыма. а также в городе Судак из-за аварии без электричества остались более двух тысяч абонентов. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Восстановить подачу электричества специалисты предприятия обещают в течение двух часов.В Судаке и селе Дачном технологическое нарушение на линии 10 кВ оставило без электричества 1 140 абонентов.В четверг в Симферополе дважды из-за аварии были обесточнены порядка четырех тысяч абонентов. Около 10:00 утра без электричества остались 3904 абонента, в том числе городская больница №7, которую запитали по резервной схеме. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Второй раз свет пропал в 17:56 и в 17:59 на линии 10 кВ. Врезультате были обесточены 3940 абонентов в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 3000 кВт.Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту ограничения в электроснабжении. В ведомстве подчеркнули, что в ходе мероприятий будет дана оценка деятельности контролирующих органов по соблюдению требований жилищно- коммунального законодательства. Кроме того, проверена периодичность выполнения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без светаПрокуратура РК проверит причину массового отключения света в СимферополеВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света

https://crimea.ria.ru/20221229/na-yuzhnom-beregu-kryma-zapustili-v-rabotu-tri-elektropodstantsii-1126195968.html

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судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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