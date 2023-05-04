Южный берег Крыма утром остался без света
Более 30 сел ЮБК остались без света из-за технологического сбоя - Крымэнерго
© OLEKSANDR GIMANOVРабочие ремонтируют высоковольтные линии. Архивное фото
© OLEKSANDR GIMANOV
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В результате технологического нарушения на высоковольтной линии утром, в 06:32, были обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на южном берегу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго".
"В результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены с. Краснолесье, с. Пионерское, с. Андрусово, с. Заречное, с. Доброе, с. Мраморное, с. Перевальное, с. Равнополье, г. Алушта, с. Нижняя Кутузовка, с. Изобильное, п. Розовый, с. Виноградное, с. Лазурное, с. Малый Маяк, пгт Партенит, с. Кипарисное, с. Пушкино, п. Утес, с. Запрудное, с. Лавровое, с. Нижнее Запрудное, п. Бондаренково, п. Чайка, пгт Краснокаменка, г. Ялта, п. Даниловка, пгт Никита, п. Линейное, пгт Массандра, пгт Гурзуф, пгт Восход, пгт Кореиз, пгт Отрадное", - говорится в сообщении.
Работы по возобновлению энергоснабжения были завершены к 08:00.
Информация об отключении электричества в последние дни на сайте ведомства появляется регулярно. Так, 2 мая остались без электричества жители 13 улиц и трех садовых товариществ в Симферополе. В "Крымэнерго" это объяснили плановым ремонтом электросетей.
Днем ранее, 1 мая, оставались без света жители сел Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное в Симферопольском районе. В трех первых селах электричество отключали дважды за сутки, энергетики сообщили, что причиной аварийного отключения также стал технологический сбой.
28 апреля по этой же причине в течение двух часов не было света в курортном поселке Новофедоровка и Судаке. Днем ранее, 27 апреля, в прокуратуре республики заявили, что по факту отключения 4 тысяч абонентов в Симферополе будет проведена проверка. Массовое отключение света в Симферополе произошло около 10:00 утра, и причиной в "Крымэнерго" также назвали технологический сбой на линии мощностью 110 кВ.
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