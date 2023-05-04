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Южный берег Крыма утром остался без света - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Южный берег Крыма утром остался без света
Южный берег Крыма утром остался без света - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Южный берег Крыма утром остался без света
В результате технологического нарушения на высоковольтной линии утром, в 06:32, были обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на южном... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T10:33
2023-05-04T10:33
отключение электроэнергии в крыму
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жкх крыма и севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В результате технологического нарушения на высоковольтной линии утром, в 06:32, были обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на южном берегу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго".Работы по возобновлению энергоснабжения были завершены к 08:00.Информация об отключении электричества в последние дни на сайте ведомства появляется регулярно. Так, 2 мая остались без электричества жители 13 улиц и трех садовых товариществ в Симферополе. В "Крымэнерго" это объяснили плановым ремонтом электросетей.Днем ранее, 1 мая, оставались без света жители сел Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное в Симферопольском районе. В трех первых селах электричество отключали дважды за сутки, энергетики сообщили, что причиной аварийного отключения также стал технологический сбой.28 апреля по этой же причине в течение двух часов не было света в курортном поселке Новофедоровка и Судаке. Днем ранее, 27 апреля, в прокуратуре республики заявили, что по факту отключения 4 тысяч абонентов в Симферополе будет проведена проверка. Массовое отключение света в Симферополе произошло около 10:00 утра, и причиной в "Крымэнерго" также назвали технологический сбой на линии мощностью 110 кВ.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка в пригороде Симферополя остались без света из-за аварииПочти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без светаВ Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет
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РИА Новости Крым
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отключение электроэнергии в крыму, крым, ялта, алушта, новости, жкх, жкх крыма и севастополя, происшествия
Южный берег Крыма утром остался без света

Более 30 сел ЮБК остались без света из-за технологического сбоя - Крымэнерго

10:33 04.05.2023
 
© OLEKSANDR GIMANOVРабочие ремонтируют высоковольтные линии. Архивное фото
Рабочие ремонтируют высоковольтные линии. Архивное фото
© OLEKSANDR GIMANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В результате технологического нарушения на высоковольтной линии утром, в 06:32, были обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на южном берегу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго".
"В результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены с. Краснолесье, с. Пионерское, с. Андрусово, с. Заречное, с. Доброе, с. Мраморное, с. Перевальное, с. Равнополье, г. Алушта, с. Нижняя Кутузовка, с. Изобильное, п. Розовый, с. Виноградное, с. Лазурное, с. Малый Маяк, пгт Партенит, с. Кипарисное, с. Пушкино, п. Утес, с. Запрудное, с. Лавровое, с. Нижнее Запрудное, п. Бондаренково, п. Чайка, пгт Краснокаменка, г. Ялта, п. Даниловка, пгт Никита, п. Линейное, пгт Массандра, пгт Гурзуф, пгт Восход, пгт Кореиз, пгт Отрадное", - говорится в сообщении.
Работы по возобновлению энергоснабжения были завершены к 08:00.
Информация об отключении электричества в последние дни на сайте ведомства появляется регулярно. Так, 2 мая остались без электричества жители 13 улиц и трех садовых товариществ в Симферополе. В "Крымэнерго" это объяснили плановым ремонтом электросетей.
Днем ранее, 1 мая, оставались без света жители сел Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное в Симферопольском районе. В трех первых селах электричество отключали дважды за сутки, энергетики сообщили, что причиной аварийного отключения также стал технологический сбой.
28 апреля по этой же причине в течение двух часов не было света в курортном поселке Новофедоровка и Судаке. Днем ранее, 27 апреля, в прокуратуре республики заявили, что по факту отключения 4 тысяч абонентов в Симферополе будет проведена проверка. Массовое отключение света в Симферополе произошло около 10:00 утра, и причиной в "Крымэнерго" также назвали технологический сбой на линии мощностью 110 кВ.
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