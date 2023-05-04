https://crimea.ria.ru/20230504/yuzhnyy-bereg-kryma-utrom-ostalsya-bez-sveta-1128524224.html

Южный берег Крыма утром остался без света

Южный берег Крыма утром остался без света - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Южный берег Крыма утром остался без света

В результате технологического нарушения на высоковольтной линии утром, в 06:32, были обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на южном... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T10:33

2023-05-04T10:33

2023-05-04T10:33

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В результате технологического нарушения на высоковольтной линии утром, в 06:32, были обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на южном берегу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго".Работы по возобновлению энергоснабжения были завершены к 08:00.Информация об отключении электричества в последние дни на сайте ведомства появляется регулярно. Так, 2 мая остались без электричества жители 13 улиц и трех садовых товариществ в Симферополе. В "Крымэнерго" это объяснили плановым ремонтом электросетей.Днем ранее, 1 мая, оставались без света жители сел Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное в Симферопольском районе. В трех первых селах электричество отключали дважды за сутки, энергетики сообщили, что причиной аварийного отключения также стал технологический сбой.28 апреля по этой же причине в течение двух часов не было света в курортном поселке Новофедоровка и Судаке. Днем ранее, 27 апреля, в прокуратуре республики заявили, что по факту отключения 4 тысяч абонентов в Симферополе будет проведена проверка. Массовое отключение света в Симферополе произошло около 10:00 утра, и причиной в "Крымэнерго" также назвали технологический сбой на линии мощностью 110 кВ.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка в пригороде Симферополя остались без света из-за аварииПочти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без светаВ Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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