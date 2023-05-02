https://crimea.ria.ru/20230502/dva-dnya-bez-sveta-chast-simferopolya-obestochena-iz-za-remonta-1128472309.html

Два дня без света: часть Симферополя обесточена из-за ремонта

Два дня без света: часть Симферополя обесточена из-за ремонта - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Два дня без света: часть Симферополя обесточена из-за ремонта

Более 10 улиц и три садовых товарищества в Симферополе остались без энергоснабжения из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщается на сайте предприятия... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T10:44

2023-05-02T10:44

2023-05-02T10:44

гуп рк "крымэнерго"

крым

общество

симферополь

городская среда

жкх

жкх крыма и севастополя

отключение электроэнергии в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111854/97/1118549737_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_70bdd8d4293829bc04b65298f0fc760b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Более 10 улиц и три садовых товарищества в Симферополе остались без энергоснабжения из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго".Так, в зону отключения попали улицы Кавказская (№ 16-18), Караимская (1-5), Некрасова (22), Сергеева-Ценского (15-30), Крылова/Караимская, Ковыльная (2-59), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (1А-13), Трудовая (1/3-13). Кроме того, в микрорайоне Давыдовка обесточены три садовых товарищества – "Юбилейный", "Дачник", "Продмаш".Накануне три села в Симферопольском районе Крыма остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на линии 10 кВ. Отключенная нагрузка составила 725 кВт. До этого еще четыре села также были обесточены из-за аварии. Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий происшествий.Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько сел под Симферополем без света из-за аварииПрокуратура РК проверит причину массового отключения света в СимферополеСимферополь второй раз за сутки остался без света

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", крым, общество, симферополь, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму