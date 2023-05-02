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Два дня без света: часть Симферополя обесточена из-за ремонта - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Два дня без света: часть Симферополя обесточена из-за ремонта
Два дня без света: часть Симферополя обесточена из-за ремонта - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Два дня без света: часть Симферополя обесточена из-за ремонта
Более 10 улиц и три садовых товарищества в Симферополе остались без энергоснабжения из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщается на сайте предприятия... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T10:44
2023-05-02T10:44
гуп рк "крымэнерго"
крым
общество
симферополь
городская среда
жкх
жкх крыма и севастополя
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Более 10 улиц и три садовых товарищества в Симферополе остались без энергоснабжения из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго".Так, в зону отключения попали улицы Кавказская (№ 16-18), Караимская (1-5), Некрасова (22), Сергеева-Ценского (15-30), Крылова/Караимская, Ковыльная (2-59), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (1А-13), Трудовая (1/3-13). Кроме того, в микрорайоне Давыдовка обесточены три садовых товарищества – "Юбилейный", "Дачник", "Продмаш".Накануне три села в Симферопольском районе Крыма остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на линии 10 кВ. Отключенная нагрузка составила 725 кВт. До этого еще четыре села также были обесточены из-за аварии. Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий происшествий.Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько сел под Симферополем без света из-за аварииПрокуратура РК проверит причину массового отключения света в СимферополеСимферополь второй раз за сутки остался без света
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гуп рк "крымэнерго", крым, общество, симферополь, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму
Два дня без света: часть Симферополя обесточена из-за ремонта

Крымэнерго: в Симферополе 13 улиц и три садовых товарищества на два дня остались без света

10:44 02.05.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота электрика
Работа электрика - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Более 10 улиц и три садовых товарищества в Симферополе остались без энергоснабжения из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщается на сайте предприятия "Крымэнерго".
"В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи по ряду улиц", - говорится в сообщении.
Так, в зону отключения попали улицы Кавказская (№ 16-18), Караимская (1-5), Некрасова (22), Сергеева-Ценского (15-30), Крылова/Караимская, Ковыльная (2-59), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (1А-13), Трудовая (1/3-13). Кроме того, в микрорайоне Давыдовка обесточены три садовых товарищества – "Юбилейный", "Дачник", "Продмаш".
Накануне три села в Симферопольском районе Крыма остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на линии 10 кВ. Отключенная нагрузка составила 725 кВт. До этого еще четыре села также были обесточены из-за аварии. Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий происшествий.
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