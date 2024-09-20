https://crimea.ria.ru/20240920/mezhdu-krymom-i-sankt-peterburgom-pustyat-novyy-poezd-1140500931.html
Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд
Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд
Новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь начнет курсировать ежедневно с 15 декабря. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T17:02
2024-09-20T17:02
2024-09-20T17:12
гранд сервис экспресс
российские железные дороги (ржд)
железные дороги крыма
крым
новости крыма
симферополь
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478429_0:54:1281:774_1920x0_80_0_0_4250d552af88e1d29d2d1eeaeaf33c13.jpg
СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь начнет курсировать ежедневно с 15 декабря. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Планируется, что в последующем поезд будет ежегодно назначаться на осенне-зимний период.Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 19:26, а прибывать в Симферополь через день в 12:40. Отправление из Симферополя в 18:40, прибытие в Петербург через день в 12:57. Билеты уже есть в продаже.Как уточняет перевозчик, поезд будет состоять из одноэтажных, преимущественно плацкартных, вагонов. Кроме того, в него будут включены купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.Новый поезд будет следовать через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму предусмотрены остановки на станциях: Керчь Южная Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.Ранее железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщал, что в декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и МурманскаВ Крыму назвали особенность турпотока в 2024 годуПочти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за лето
крым
симферополь
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478429_88:0:1191:827_1920x0_80_0_0_145b86e22a74f9660194657ceb812f36.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, крым, новости крыма, симферополь, санкт-петербург
Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд
Новый поезд Санкт-Петербург – Симферополь начнет курсировать ежедневно с 15 декабря
17:02 20.09.2024 (обновлено: 17:12 20.09.2024)
СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь начнет курсировать ежедневно с 15 декабря. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №181/182 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь будет курсировать ежедневно с 15 декабря 2024 по 24 апреля 2025 года и с 27 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
Планируется, что в последующем поезд будет ежегодно назначаться на осенне-зимний период.
Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 19:26, а прибывать в Симферополь через день в 12:40. Отправление из Симферополя в 18:40, прибытие в Петербург через день в 12:57. Билеты уже есть в продаже.
Как уточняет перевозчик, поезд будет состоять из одноэтажных, преимущественно плацкартных, вагонов. Кроме того, в него будут включены купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.
Новый поезд будет следовать через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму предусмотрены остановки на станциях: Керчь Южная Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.
Ранее железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщал, что в декабре начнет действовать
новое расписание движения поездов в Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: