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Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд
Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд
Новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь начнет курсировать ежедневно с 15 декабря. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T17:02
2024-09-20T17:12
гранд сервис экспресс
российские железные дороги (ржд)
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новости крыма
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь начнет курсировать ежедневно с 15 декабря. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Планируется, что в последующем поезд будет ежегодно назначаться на осенне-зимний период.Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 19:26, а прибывать в Симферополь через день в 12:40. Отправление из Симферополя в 18:40, прибытие в Петербург через день в 12:57. Билеты уже есть в продаже.Как уточняет перевозчик, поезд будет состоять из одноэтажных, преимущественно плацкартных, вагонов. Кроме того, в него будут включены купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.Новый поезд будет следовать через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму предусмотрены остановки на станциях: Керчь Южная Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.Ранее железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщал, что в декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и МурманскаВ Крыму назвали особенность турпотока в 2024 годуПочти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за лето
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гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, крым, новости крыма, симферополь, санкт-петербург
Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд

Новый поезд Санкт-Петербург – Симферополь начнет курсировать ежедневно с 15 декабря

17:02 20.09.2024 (обновлено: 17:12 20.09.2024)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь начнет курсировать ежедневно с 15 декабря. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезд №181/182 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь будет курсировать ежедневно с 15 декабря 2024 по 24 апреля 2025 года и с 27 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Планируется, что в последующем поезд будет ежегодно назначаться на осенне-зимний период.
Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 19:26, а прибывать в Симферополь через день в 12:40. Отправление из Симферополя в 18:40, прибытие в Петербург через день в 12:57. Билеты уже есть в продаже.
Как уточняет перевозчик, поезд будет состоять из одноэтажных, преимущественно плацкартных, вагонов. Кроме того, в него будут включены купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.
Новый поезд будет следовать через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму предусмотрены остановки на станциях: Керчь Южная Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.
Ранее железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщал, что в декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым.
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Гранд Сервис ЭкспрессРоссийские железные дороги (РЖД)Железные дороги КрымаКрымНовости КрымаСимферопольСанкт-Петербург
 
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