https://crimea.ria.ru/20240920/mezhdu-krymom-i-sankt-peterburgom-pustyat-novyy-poezd-1140500931.html

Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд

Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд

Новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь начнет курсировать ежедневно с 15 декабря. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T17:02

2024-09-20T17:02

2024-09-20T17:12

гранд сервис экспресс

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СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь начнет курсировать ежедневно с 15 декабря. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Планируется, что в последующем поезд будет ежегодно назначаться на осенне-зимний период.Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 19:26, а прибывать в Симферополь через день в 12:40. Отправление из Симферополя в 18:40, прибытие в Петербург через день в 12:57. Билеты уже есть в продаже.Как уточняет перевозчик, поезд будет состоять из одноэтажных, преимущественно плацкартных, вагонов. Кроме того, в него будут включены купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.Новый поезд будет следовать через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму предусмотрены остановки на станциях: Керчь Южная Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.Ранее железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщал, что в декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и МурманскаВ Крыму назвали особенность турпотока в 2024 годуПочти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за лето

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, крым, новости крыма, симферополь, санкт-петербург