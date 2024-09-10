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В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска
В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска - РИА Новости Крым, 10.09.2024
В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска
Летнее расписание движения поездов в Крым будет действовать до конца октября. В этом сезоне повышенным спросом крымское направление пользовалось у пассажиров из РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T19:41
2024-09-10T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Летнее расписание движения поездов в Крым будет действовать до конца октября. В этом сезоне повышенным спросом крымское направление пользовалось у пассажиров из Челябинска, Мурманска и Адлера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра обслуживания пассажиров Федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" Виктория Савчук.При этом до Москвы летом курсировало восемь пар поездов, до Санкт-Петербурга – две пары поездов. По одной паре поездов – на Адлер, Волгоград, Кисловодск, Мурманск, Омск, Пермь, Смоленск и Челябинск, перечислила она.Кроме того, в 2024 году были назначены новые поезда – на Нижний Новгород и Тольятти.По словам Савчук, составы на направления - Челябинск, Адлер и Мурманск в сезон загружены на 90 процентов.С начала текущего года КЖД перевезла больше 7 миллионов 311 тысяч пассажиров, что на 107 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, с января по август включительно маломобильных граждан перевезено больше 21 тысячи человек, а детей в составе организованных групп - почти 109 тысяч человек, утонила она.В начале августа сообщалось, что 29 миллионов перевезены по Крымской железной дороге за три года. Тогда же председатель Госсовета республики Владимир Константинов отмечал, что за семь месяцев текущего года в Крым прибыло 1890 поездов дальнего следования. С начала 2023 года из разных регионов России железнодорожным транспортом перевезено 1,9 млн человек, что на 67% больше, чем в прошлом году.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Крымом и Анапой запустили "Ласточки"Новый музей Крымской железной дороги открыли в СимферополеТурпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – Аксенов
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5
4.7
96
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новости, галина савчук, крым, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, новости крыма, крымская железная дорога (кжд), транспорт, железные дороги крыма
В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска

Летнее расписание движения поездов в Крым актуально до конца октября

19:41 10.09.2024
 
© Официальный новостной канал РЖДПоезд на Черноморском побережье
Поезд на Черноморском побережье
© Официальный новостной канал РЖД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Летнее расписание движения поездов в Крым будет действовать до конца октября. В этом сезоне повышенным спросом крымское направление пользовалось у пассажиров из Челябинска, Мурманска и Адлера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра обслуживания пассажиров Федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" Виктория Савчук.
"В соответствии с предложением перевозчика, в летний период 2024 года графиком движения поездов заложено курсирование 20 пар пассажирских поездов, а в пригородном сообщении – 48 пар", - сообщила она, отметив, что период до конца октября считается на железной дороге летним.
При этом до Москвы летом курсировало восемь пар поездов, до Санкт-Петербурга – две пары поездов. По одной паре поездов – на Адлер, Волгоград, Кисловодск, Мурманск, Омск, Пермь, Смоленск и Челябинск, перечислила она.
Кроме того, в 2024 году были назначены новые поезда – на Нижний Новгород и Тольятти.
По словам Савчук, составы на направления - Челябинск, Адлер и Мурманск в сезон загружены на 90 процентов.
С начала текущего года КЖД перевезла больше 7 миллионов 311 тысяч пассажиров, что на 107 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, с января по август включительно маломобильных граждан перевезено больше 21 тысячи человек, а детей в составе организованных групп - почти 109 тысяч человек, утонила она.
В начале августа сообщалось, что 29 миллионов перевезены по Крымской железной дороге за три года. Тогда же председатель Госсовета республики Владимир Константинов отмечал, что за семь месяцев текущего года в Крым прибыло 1890 поездов дальнего следования. С начала 2023 года из разных регионов России железнодорожным транспортом перевезено 1,9 млн человек, что на 67% больше, чем в прошлом году.
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