https://crimea.ria.ru/20240804/29-mln-passazhirov-perevezla-krymskaya-zheleznaya-doroga-za-tri-goda-1139345218.html

29 млн пассажиров перевезла Крымская железная дорога за три года

29 млн пассажиров перевезла Крымская железная дорога за три года - РИА Новости Крым, 04.08.2024

29 млн пассажиров перевезла Крымская железная дорога за три года

29 миллионов перевезены по Крымской железной дороге за три года. Об этом сообщают власти Крыма в поздравлении железнодорожников с профессиональным праздником. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T09:31

2024-08-04T09:31

2024-08-04T09:51

железные дороги крыма

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сергей аксенов

владимир константинов

транспорт

российские железные дороги (ржд)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 29 миллионов перевезены по Крымской железной дороге за три года. Об этом сообщают власти Крыма в поздравлении железнодорожников с профессиональным праздником.Аксенов также обратил внимание, что в республике продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновляется подвижной состав, увеличено количество поездов и направлений.Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанк добавил, что с момента открытия грузового движения через Крымский мост ежегодно фиксируется положительная динамика роста объема грузовых перевозок.Кроме того, по его словам, особое внимание уделяется модернизации локомотивов и подвижного состава. Внедрены передовые технологии, автоматизация, обновлены облики вокзалов, расширяется и география маршрутов.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов подчеркнул, что железнодорожная отрасль — одна из приоритетных в Крыму. По его словам, после возвращения Крымского полуострова в Россию на полуострове "не только удалось преодолеть последствия транспортной блокады, организованной Киевом, но и совершить колоссальный рывок в развитии железной дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%Новый музей Крымской железной дороги открыли в СимферополеТурпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – Аксенов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железные дороги крыма, крым, сергей аксенов, владимир константинов, транспорт, российские железные дороги (ржд), новости крыма