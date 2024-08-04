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29 млн пассажиров перевезла Крымская железная дорога за три года
29 млн пассажиров перевезла Крымская железная дорога за три года - РИА Новости Крым, 04.08.2024
29 млн пассажиров перевезла Крымская железная дорога за три года
29 миллионов перевезены по Крымской железной дороге за три года. Об этом сообщают власти Крыма в поздравлении железнодорожников с профессиональным праздником. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T09:31
2024-08-04T09:31
2024-08-04T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 29 миллионов перевезены по Крымской железной дороге за три года. Об этом сообщают власти Крыма в поздравлении железнодорожников с профессиональным праздником.Аксенов также обратил внимание, что в республике продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновляется подвижной состав, увеличено количество поездов и направлений.Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанк добавил, что с момента открытия грузового движения через Крымский мост ежегодно фиксируется положительная динамика роста объема грузовых перевозок.Кроме того, по его словам, особое внимание уделяется модернизации локомотивов и подвижного состава. Внедрены передовые технологии, автоматизация, обновлены облики вокзалов, расширяется и география маршрутов.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов подчеркнул, что железнодорожная отрасль — одна из приоритетных в Крыму. По его словам, после возвращения Крымского полуострова в Россию на полуострове "не только удалось преодолеть последствия транспортной блокады, организованной Киевом, но и совершить колоссальный рывок в развитии железной дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%Новый музей Крымской железной дороги открыли в СимферополеТурпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – Аксенов
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железные дороги крыма, крым, сергей аксенов, владимир константинов, транспорт, российские железные дороги (ржд), новости крыма
29 млн пассажиров перевезла Крымская железная дорога за три года
Крымская железная дорога перевезла за 3 года 29 миллионов пассажиров и 17 млн тонн грузов
09:31 04.08.2024 (обновлено: 09:51 04.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 29 миллионов перевезены по Крымской железной дороге за три года. Об этом сообщают власти Крыма в поздравлении железнодорожников с профессиональным праздником.
"Крымская железная дорога – одно из крупнейших предприятий республики. В связи с приостановкой авиасообщения на коллектив КЖД легла повышенная нагрузка. Сотрудники предприятия достойно справляются с поставленными задачами", - отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Аксенов также обратил внимание, что в республике продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновляется подвижной состав, увеличено количество поездов и направлений.
Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанк добавил, что с момента открытия грузового движения через Крымский мост ежегодно фиксируется положительная динамика роста объема грузовых перевозок.
"За период с 2020 по 2023 годы перевезено 17 миллионов тонн грузов. Что касается пассажирских перевозок, за этот период перевезено 29 миллионов пассажиров", - сообщил Гоцанюк.
Кроме того, по его словам, особое внимание уделяется модернизации локомотивов и подвижного состава. Внедрены передовые технологии, автоматизация, обновлены облики вокзалов, расширяется и география маршрутов.
"Налажено железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером, Волгоградом, Омском, Пермью, Смоленском, Ростовом, Уфой, Челябинском, Архангельском, Белгородом, Псковом и другими городами", - напомнил Юрий Гоцанюк.
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов подчеркнул, что железнодорожная отрасль — одна из приоритетных в Крыму. По его словам, после возвращения Крымского полуострова в Россию на полуострове "не только удалось преодолеть последствия транспортной блокады, организованной Киевом, но и совершить колоссальный рывок в развитии железной дороги".
"Поезда пользуются особым спросом. На них в Крым прибывают тысячи туристов, а жители республики путешествуют в другие субъекты нашей страны", - отметил Константинов.
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