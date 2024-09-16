https://crimea.ria.ru/20240916/raspisanie-poezdov-v-krym-izmenitsya-v-dekabre-kogda-otkroyut-prodazhi-1140386587.html

Расписание поездов в Крым изменится в декабре: когда откроют продажи

Расписание поездов в Крым изменится в декабре: когда откроют продажи - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Расписание поездов в Крым изменится в декабре: когда откроют продажи

В декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T17:54

2024-09-16T17:54

2024-09-16T17:54

гранд сервис экспресс

поезд

билеты

транспорт

российские железные дороги (ржд)

железные дороги крыма

новости крыма

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СИМЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика, изменится курсирование ряда поездов. В частности, сезонный поезд № 176/175 Симферополь – Москва Павелецкая меняет номер на 98/97 и будет курсировать ежедневно круглый год. Из Симферополя он отправится 22 декабря, из Москвы – 24 декабря.Поезд № 54/53 Москва – Санкт-Петербург "Гранд Экспресс" будет отправляться из Москвы в 23:46 (вместо 23:40).Поезд № 68/67 Москва – Симферополь будет прибывать в Симферополь в 23:55 (вместо 23:35).Поезд № 76/75 Симферополь – Омск будет прибывать в Омск в 03:52 (вместо 03:34), отправляться из Омска в 10:59 (вместо 11:40).Поезд № 142/141 Симферополь – Пермь будет прибывать в Пермь в 03:47 (вместо 03:46), отправляться из Перми в 13:07 (вместо 13:36).Поезд № 316/315 Адлер – Симферополь будет прибывать в Симферополь в 07:55 (вместо 07:25).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейЖелезные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – Путин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, билеты, транспорт, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, новости крыма