https://crimea.ria.ru/20240820/v-krymu-nazvali-osobennost-turpotoka-v-2024-godu-1139707395.html

В Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году

В Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году - РИА Новости Крым, 20.08.2024

В Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году

Многие туристы предпочитают не просто поездки в Крым, а путешествия по всему полуострову. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T06:04

2024-08-20T06:04

2024-08-20T06:04

радио "спутник в крыму"

новости крыма

вячеслав мартынов

"крымавтотранс"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Многие туристы предпочитают не просто поездки в Крым, а путешествия по всему полуострову. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.В Крым можно добраться поездом, на личном автомобиле или автобусе, и последний вариант этим летом набрал очень большую популярность: "Переезд на автобусах в этом году существенно возрос", – сказал Мартынов.При этом российские туристы чаще прежнего выбирают междугородние и даже межрегиональные перевозки в течение одного отпуска, чтобы успеть отдохнуть в разных местах за ограниченное время, добавил он.Новый формат отдыха туристов в Крыму объясняется тем, что число рейсов, соединяющих полуостров с материком, в том числе с новыми регионами, выросло и продолжает увеличиваться, "и люди стали этим активно пользоваться", сказал глава "Крымавтотранса".Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут >>"Открывается много направлений между курортными регионами, допустим: Черноморское – Анапа, Ялта – Сочи. Люди, которые приезжают отдохнуть в Крым или, наоборот, в Краснодарский край, как правило, теперь не засиживаются на одном месте, а из двух недель, условно, неделю отдыхают там, а на другую едут сюда посмотреть все, что может успеть. И мы это приветствуем", – поделился Мартынов.По его мнению, такая тенденция свидетельствует не только о том, что люди соскучились по путешествиям, но и том, что для таких вояжей есть комфорт и многое в области транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры на глазах продолжает совершенствоваться для развития внутреннего туризма.Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ >>Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начнут строить дорогу в районе бухты Омега Россияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезоном Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, вячеслав мартынов, "крымавтотранс", транспорт, крым, дороги крыма, туризм в крыму, внутренний туризм