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К Новому Херсонесу в Севастополе начнут строить дорогу - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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К Новому Херсонесу в Севастополе начнут строить дорогу
К Новому Херсонесу в Севастополе начнут строить дорогу - РИА Новости Крым, 08.08.2024
К Новому Херсонесу в Севастополе начнут строить дорогу
На Античном проспекте в Севастополе начнется строительство автодороги, которая свяжет жилые кварталы бухты Омега и кварталы предстоящей комплексной застройки... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T22:24
2024-08-08T22:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Античном проспекте в Севастополе начнется строительство автодороги, которая свяжет жилые кварталы бухты Омега и кварталы предстоящей комплексной застройки. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Транспортная магистраль должна существенно разгрузить улицу Героев Сталинграда, соединив пляж "Омега" с Камышовым шоссе."Чтобы реализовать этот важный проект, мы привлекли средства инфраструктурного бюджетного кредита. Сейчас средства уже доведены, работы начнутся на следующей неделе", – напомнил Развожаев.Проект дороги был одобрен в прошлом году на заседании штаба комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина.30 июля на Античном проспекте открылся музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес. Вход на территорию будет бесплатным, но по обязательной предварительной регистрации, которую можно будет пройти на официальном сайте комплекса. Гости смогут приехать в Новый Херсонес на трех автобусных маршрутах, два из которых были специально разработаны к открытию.Читайте также на РИА Новости Крым:Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса" "Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостейМировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, культура, новый херсонес, искусство , транспорт
К Новому Херсонесу в Севастополе начнут строить дорогу

На Античном проспекте в Севастополе начнут строительство дороги

22:24 08.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Античном проспекте в Севастополе начнется строительство автодороги, которая свяжет жилые кварталы бухты Омега и кварталы предстоящей комплексной застройки. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Со следующей недели начинаем строительство автодороги на Античном проспекте. Напомню, что эта дорога свяжет жилые кварталы микрорайона "Омега", планируемые кварталы комплексной застройки, а также обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов", – написал он.

Транспортная магистраль должна существенно разгрузить улицу Героев Сталинграда, соединив пляж "Омега" с Камышовым шоссе.
"Чтобы реализовать этот важный проект, мы привлекли средства инфраструктурного бюджетного кредита. Сейчас средства уже доведены, работы начнутся на следующей неделе", – напомнил Развожаев.
Проект дороги был одобрен в прошлом году на заседании штаба комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина.
30 июля на Античном проспекте открылся музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес. Вход на территорию будет бесплатным, но по обязательной предварительной регистрации, которую можно будет пройти на официальном сайте комплекса. Гости смогут приехать в Новый Херсонес на трех автобусных маршрутах, два из которых были специально разработаны к открытию.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаКультураНовый ХерсонесИскусствоТранспорт
 
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Заголовок открываемого материала
22:42Главные новости Крыма: 8 августа
22:24К Новому Херсонесу в Севастополе начнут строить дорогу
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