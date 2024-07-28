https://crimea.ria.ru/20240728/eto-bylo-grandiozno-video-tserkovnogo-osvyascheniya-novogo-khersonesa-1139186083.html
Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса"
Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса"
Открывшийся в Севастополе музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" станет местом рождения новых смыслов, которые будут укреплять Россию. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T19:20
2024-07-28T19:20
2024-07-28T19:20
севастополь
новый херсонес
херсонес
михаил развожаев
религия
православие
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1c/1139185963_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_18f91af8b5d482cb636e76a89cc3e5b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Открывшийся в Севастополе музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" станет местом рождения новых смыслов, которые будут укреплять Россию. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам церемонии церковного освящения комплекса.28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. В церемонии приняли участие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.12 архиереев и более 100 священнослужителей прошли крестным ходом от музея Христианства до Свято-Владимирского собора в "Херсонесе Таврическом". Они совершили чин освящения основных объектов музейно-храмового комплекса: музеев Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии, храма-парка, амфитеатра "Грифон-арена", реконструированного "Византийского квартала", рассказал губернатор Севастополя.После возле Свято-Владимирского собора был открыт памятник святому равноапостольному князю Владимиру. По словам Развожаева, открытие "Нового Херсонеса" – это историческое событие, и нет сомнений в том, что людям со всего мира, особенно православным христианам, будет важно и интересно здесь побывать.Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Для туристов Новый Херсонес отроет двери 30 июля. Читайте также на РИА Новости Крым:В парке Новый Херсонес построят ЗАГССтроительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершеныО человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей
севастополь
херсонес
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1c/1139185963_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2c635839392d41e6ee9d33dc3e8b8a0b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новый херсонес, херсонес, михаил развожаев, религия, православие, новости крыма, общество
Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса"
Ведущие университеты России будут сотрудничать с "Новым Херсонесом" – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Открывшийся в Севастополе музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" станет местом рождения новых смыслов, которые будут укреплять Россию. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам церемонии церковного освящения комплекса.
28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"
в Севастополе. В церемонии приняли участие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
12 архиереев и более 100 священнослужителей прошли крестным ходом от музея Христианства до Свято-Владимирского собора в "Херсонесе Таврическом". Они совершили чин освящения основных объектов музейно-храмового комплекса: музеев Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии, храма-парка, амфитеатра "Грифон-арена", реконструированного "Византийского квартала", рассказал губернатор Севастополя.
После возле Свято-Владимирского собора был открыт памятник святому равноапостольному князю Владимиру.
По словам Развожаева, открытие "Нового Херсонеса" – это историческое событие, и нет сомнений в том, что людям со всего мира, особенно православным христианам, будет важно и интересно здесь побывать.
"У "Нового Херсонеса" огромный потенциал. Музей Христианства, музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии – это большие, мощные музеи, которые будут нести просветительскую функцию. Уверен, что ведущие университеты нашей страны будут сотрудничать с "Новым Херсонесом". И самое главное: именно здесь будут рождаться новые смыслы, те смыслы, которые будут делать нашу страну сильной и великой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
Для туристов Новый Херсонес отроет двери 30 июля.
Читайте также на РИА Новости Крым: