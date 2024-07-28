https://crimea.ria.ru/20240728/eto-bylo-grandiozno-video-tserkovnogo-osvyascheniya-novogo-khersonesa-1139186083.html

Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса"

Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса" - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса"

Открывшийся в Севастополе музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" станет местом рождения новых смыслов, которые будут укреплять Россию. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T19:20

2024-07-28T19:20

2024-07-28T19:20

севастополь

новый херсонес

херсонес

михаил развожаев

религия

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новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Открывшийся в Севастополе музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" станет местом рождения новых смыслов, которые будут укреплять Россию. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам церемонии церковного освящения комплекса.28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. В церемонии приняли участие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.12 архиереев и более 100 священнослужителей прошли крестным ходом от музея Христианства до Свято-Владимирского собора в "Херсонесе Таврическом". Они совершили чин освящения основных объектов музейно-храмового комплекса: музеев Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии, храма-парка, амфитеатра "Грифон-арена", реконструированного "Византийского квартала", рассказал губернатор Севастополя.После возле Свято-Владимирского собора был открыт памятник святому равноапостольному князю Владимиру. По словам Развожаева, открытие "Нового Херсонеса" – это историческое событие, и нет сомнений в том, что людям со всего мира, особенно православным христианам, будет важно и интересно здесь побывать.Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Для туристов Новый Херсонес отроет двери 30 июля. Читайте также на РИА Новости Крым:В парке Новый Херсонес построят ЗАГССтроительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершеныО человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новый херсонес, херсонес, михаил развожаев, религия, православие, новости крыма, общество