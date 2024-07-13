Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Строители закончили основные работы по возведению Академии хореографии в Севастополе, которая входит в культурный кластер, возводимый на мысе Хрустальном. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в здании уже завершена внутренняя отделка комнат воспитанников, закуплено современное оборудование для занятий, оборудованы 15 балетных залов, библиотека, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 человек. Кроме того, во внутреннем дворике академии готов амфитеатр на 374 зрителя и большой спортивный блок."Самое главное, что за этим красивым зданием — реальная судьба многих наших талантливых севастопольских мальчишек и девчонок. Уверен, что они не упустят свой шанс стать звездами высокого искусства", - заключил губернатор.В субботу вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в Севастополь. Он проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный и посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический".Читайте также на РИА Новости Крым:"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консольТакое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в СевастополеС космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Строители закончили основные работы по возведению Академии хореографии в Севастополе, которая входит в культурный кластер, возводимый на мысе Хрустальном. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Основные строительные работы в Академии хореографии полностью завершены. Ожидаем, что уже осенью строители смогут получить заключение о соответствии, и Академия хореографии начнет свою работу в собственном здании", - написал губернатор в Telegram по итогу визита в город вице-премьера России Марата Хуснуллина.
По его словам, в здании уже завершена внутренняя отделка комнат воспитанников, закуплено современное оборудование для занятий, оборудованы 15 балетных залов, библиотека, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 человек. Кроме того, во внутреннем дворике академии готов амфитеатр на 374 зрителя и большой спортивный блок.
"Самое главное, что за этим красивым зданием — реальная судьба многих наших талантливых севастопольских мальчишек и девчонок. Уверен, что они не упустят свой шанс стать звездами высокого искусства", - заключил губернатор.
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