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Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены
Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены
Строители закончили основные работы по возведению Академии хореографии в Севастополе, которая входит в культурный кластер, возводимый на мысе Хрустальном. Об... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T18:13
2024-07-13T18:13
севастополь
михаил развожаев
строительство
культура
новости крыма
академии хореографии в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Строители закончили основные работы по возведению Академии хореографии в Севастополе, которая входит в культурный кластер, возводимый на мысе Хрустальном. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в здании уже завершена внутренняя отделка комнат воспитанников, закуплено современное оборудование для занятий, оборудованы 15 балетных залов, библиотека, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 человек. Кроме того, во внутреннем дворике академии готов амфитеатр на 374 зрителя и большой спортивный блок."Самое главное, что за этим красивым зданием — реальная судьба многих наших талантливых севастопольских мальчишек и девчонок. Уверен, что они не упустят свой шанс стать звездами высокого искусства", - заключил губернатор.В субботу вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в Севастополь. Он проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный и посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический".Читайте также на РИА Новости Крым:"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консольТакое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в СевастополеС космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперы
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севастополь, михаил развожаев, строительство, культура, новости крыма, академии хореографии в севастополе
Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены

Основные строительные работы в Академии хореографии полностью завершены - Развожаев

18:13 13.07.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевАкадемия хореографии в Севастополе
Академия хореографии в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Строители закончили основные работы по возведению Академии хореографии в Севастополе, которая входит в культурный кластер, возводимый на мысе Хрустальном. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Основные строительные работы в Академии хореографии полностью завершены. Ожидаем, что уже осенью строители смогут получить заключение о соответствии, и Академия хореографии начнет свою работу в собственном здании", - написал губернатор в Telegram по итогу визита в город вице-премьера России Марата Хуснуллина.
По его словам, в здании уже завершена внутренняя отделка комнат воспитанников, закуплено современное оборудование для занятий, оборудованы 15 балетных залов, библиотека, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 человек. Кроме того, во внутреннем дворике академии готов амфитеатр на 374 зрителя и большой спортивный блок.
© Telegram Михаил РазвожаевАкадемия хореографии в Севастополе
Академия хореографии в Севастополе
1 из 5
Академия хореографии в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевАкадемия хореографии в Севастополе
Академия хореографии в Севастополе
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Академия хореографии в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевАкадемия хореографии в Севастополе
Академия хореографии в Севастополе
3 из 5
Академия хореографии в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевАкадемия хореографии в Севастополе
Академия хореографии в Севастополе
4 из 5
Академия хореографии в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевАкадемия хореографии в Севастополе
Академия хореографии в Севастополе
5 из 5
Академия хореографии в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 5
Академия хореографии в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 5
Академия хореографии в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 5
Академия хореографии в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 5
Академия хореографии в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 5
Академия хореографии в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
"Самое главное, что за этим красивым зданием — реальная судьба многих наших талантливых севастопольских мальчишек и девчонок. Уверен, что они не упустят свой шанс стать звездами высокого искусства", - заключил губернатор.
В субботу вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в Севастополь. Он проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный и посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический".
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