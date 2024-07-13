https://crimea.ria.ru/20240713/stroitelnye-raboty-v-akademii-khoreografii-v-sevastopole-zaversheny-1138832603.html

Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены

Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены

Строители закончили основные работы по возведению Академии хореографии в Севастополе, которая входит в культурный кластер, возводимый на мысе Хрустальном. Об... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T18:13

2024-07-13T18:13

2024-07-13T18:13

севастополь

михаил развожаев

строительство

культура

новости крыма

академии хореографии в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Строители закончили основные работы по возведению Академии хореографии в Севастополе, которая входит в культурный кластер, возводимый на мысе Хрустальном. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в здании уже завершена внутренняя отделка комнат воспитанников, закуплено современное оборудование для занятий, оборудованы 15 балетных залов, библиотека, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 человек. Кроме того, во внутреннем дворике академии готов амфитеатр на 374 зрителя и большой спортивный блок."Самое главное, что за этим красивым зданием — реальная судьба многих наших талантливых севастопольских мальчишек и девчонок. Уверен, что они не упустят свой шанс стать звездами высокого искусства", - заключил губернатор.В субботу вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в Севастополь. Он проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный и посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический".Читайте также на РИА Новости Крым:"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консольТакое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в СевастополеС космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперы

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севастополь, михаил развожаев, строительство, культура, новости крыма, академии хореографии в севастополе